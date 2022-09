Ciclabili, pedonalizzazioni e palestre scolastiche: dalla regione 5 milioni per completare i lavori

Quasi cinque milioni per completare interventi già avviati in quindici comuni del Lazio. La giunta Zingaretti ha approvato una delibera che consente “per motivi di necessità e urgenza o per problematiche locali e sociali”, di stanziare delle risorse straordinarie.

Gli interventi previsti

La maggior parte degli interventi si concentrano su territori della provincia di Roma, da Frascati a Nepi, passando per Guidonia e Labico, ma sono previste risorse anche per comini di altre province. Il più consistente, tra questi, è quello previsto per il comune di Cassino: 1,1 milioni di euro per il completamento della pedonalizzazione di piazza Diamare- Corso della Repubblica”. Sono comunque in corso delle verifiche per ulteriori richieste di contributo giunte, numerose, dai comuni della regione.

Opere necessarie

“Con questo stanziamento investiamo su settori fondamentali del nostro territorio e su opere di assoluta necessità per la nostra popolazione – ha commentato Marco Vincenzi, il presidente del consiglio regionale – Parliamo di strade, edifici pubblici, palestre scolastiche, parchi giochi, strutture essenziali per la vita di comunità. Ringrazio la Giunta regionale, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Vicepresidente Daniele Leodori e l’Assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri”.