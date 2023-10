Rocca troppo autonomo e consiglieri poco coinvolti. In Regione prime frizioni nel centrodestra

Un cerchio magico di collaboratori fedelissimi, rigorosamente selezionati dalla Croce Rossa, ex casa del presidente Francesco Rocca, e una giunta che lavora senza interloquire a sufficienza con gli eletti. In Regione Lazio il clima non è dei più distesi. A certificarlo una lettera indirizzata agli assessori firmata dal presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, storico esponenti di Fratelli d'Italia.

"Ho avuto modo di verificare, anche su ripetute sollecitazioni dei consiglieri che partecipano alle commissioni, che le proposte di legge adottate dalla giunta regionale siano oggetto di emendamenti presentati anche da parte degli stessi assessori proponenti dell'articolato di cui si chiede l'approvazione" si legge nella missiva, che RomaToday ha potuto visionare.

Si contesta un isolamento nei fatti dell'esecutivo regionale che quando propone nuovi provvedimenti se li modifica da solo, senza consultare i consiglieri. Una modalità di intervento sulle normative da approvare che è consentita sì dal regolamento ma che, sottolinea il presidente Aurigemma, "affievolisce il ruolo e la partecipazione dei consiglieri anche di maggioranza". Senza contare come "la presentazione da parte degli assessori di emendamenti che modifichino le proposte adottate dalla giunta" può "pregiudicarne l'immagine e la compattezza".

Insomma, un messaggio chiaro lanciato al governatore, eletto lo ricordiamo a larghissima maggioranza ma senza provenire dal mondo politico. Ex presidente della Croce Rossa, con una certa autonomia rispetto ai diktat di partito, ha scelto di circondarsi, nome dopo nome, di un suo cerchio di fedelissimi provenienti dall'associazione di volontariato, non a caso ribattezzato dalle male lingue il partito della "Croce Rocca". Ultimo nome inserito nello staff, e caro al presidente, è quello di Adriano Valentini, nuovo responsabile della comunicazione istituzionale entrato al posto di Marcello De Angelis.

Dopo gli scandali che hanno travolto l'ex senatore di Alleanza Nazionale, contestato per i trascorsi "neri" e in particolare per una canzone antisemita scritta quando era frontman di un gruppo fasciorock, e un addio spontaneo ma su cui la stessa Giorgia Meloni avrebbe spinto, i consiglieri di FdI si sarebbero aspettati più ascolto per la scelta del suo successore. E magari un nome stavolta vicino al partito. Ma Rocca ha tirato dritto. Una modalità poco apprezzata, così come poco apprezzata è stata in generale la gestione dell'affaire De Angelis. Nessuno sapeva delle dimissioni e gli esponenti di maggioranza si erano preparati ad affrontare il centrosinistra all'opposizione in una seduta di Consiglio straordinario appositamente richiesta e convocata. Una circostanza che ha provocato più di un malumore, esponendo il presidente Rocca, per qualcuno troppo autonomo, a diverse critiche interne.