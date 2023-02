Rocca presidente, arriva il tappeto blu in Regione. Ma è solo un caso

E' arrivato Francesco Rocca e subito è apparso il tappeto blu, con quello rosso messo frettolosamente in cantina. Qualcuno l'ha pensato, ma non è così. Nel palazzone della Regione Lazio, a via Cristoforo Colombo, le passatoie e le scale non hanno cambiato colore per apparire meno indigeste al nuovo governatore e alla sua folta squadra di centrodestra (o destra-centro, come direbbe qualcuno), ma per motivi di igiene.

Sì, perché come confermano dalla stessa Regione, il cambio di colore della tappezzeria non è certo dovuto al cambio di colore dell'amministrazione. Per carità, l'ondata di "fratellini" in consiglio è ragguardevole: 22 consigliere e consiglieri, più leghisti, berlusconiani (diciamo così per semplicità) che forniscono all'ex presidente della CRI una maggioranza solida, che non deve scendere a compromessi come accaduto 5 anni fa a Nicola Zingaretti.

"I motivi sono igienici", spiegano. Ogni cinque anni - quindi ogni fine legislazione - scale, corridoi, l'atrio della sede regionale vengono rinnovati. E durante il primo mandato Zingaretti, quello iniziato nel 2013, il colore era blu. Questo significa che, tra cinque anni, quasi sicuramente si tornerà al rosso. E chissà se, come si auspica Rocca, ci sarà ancora lui al comando della Regione.