Troppi articoli e provvedimenti, slitta la discussione del collegato di bilancio

Ridurre il numero degli articoli e le leggi presentate, circoscrivendo il perimetro del collegato. È stata accolta la richiesta del consigliere regionale di FdI, Fabrizio Ghera, di spostare la discussione del cosiddetto “collegato di bilancio” a venerdì 21 ottobre. La decisione è stata presa dal vicepresidente della giunta e assessore al bilancio della Regione Lazio, Daniele Leodori. Quest’ultimo avrebbe dovuto presentare il provvedimento in quarta commissione nella giornata di ieri, lunedì 17 ottobre.

Il collegato di bilancio

La proposta di legge regionale numero 346, “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali”, era stata approvata dalla giunta il 7 ottobre. Un passaggio necessario per presentare, poi, la proposta di legge al consiglio regionale. Si tratta di un testo con 62 articoli che affrontano tematiche molto importanti. Sono presenti, infatti, iniziative a favore di una maggiore autonomia in tema urbanistico per la Capitale, con modifiche normative che consentono il trasferimento di competenza al Campidoglio. Sostegni poi per le famiglie, con 2.500.000 euro per il 2022 da girare all'Ater di Roma per ridurre i costi del riscaldamento negli alloggi popolari. Ci sono interventi anche per favorire la transizione ecologica, gli eventi sportivi, per la disabilità e la promozione del turismo.

Il rinvio della discussione

Fabrizio Ghera, a nome dei gruppi di centrodestra, è intervenuto all’inizio della seduta in commissione bilancio per contestare la scelta della giunta e della maggioranza di presentare, allo scadere della legislatura, un provvedimento “paragonabile a un bilancio, con un numero eccessivo di articoli e con dentro leggi intere”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha chiesto quindi di procedere a una “opportuna ed efficace riduzione degli articoli” per andare avanti. Il vicepresidente Leodori ha però chiesto qualche giorno in più per vagliare in modo approfondito le parti da espungere dal provvedimento. Il presidente della commissione bilancio, Fabio Refrigeri, ha quindi aggiornato i lavori a venerdì 21 ottobre alle ore 14.

In chiusura di seduta, Giancarlo Righini (FdI) ha chiesto alla giunta e alla maggioranza un impegno “per circoscrivere il perimetro del collegato, affinché – ha detto – il lavoro di riduzione non venga poi vanificato dalla presentazione di articoli aggiuntivi da parte dei consiglieri di maggioranza”.