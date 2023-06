Economia, Ciacciarelli: "Le coste vanno valorizzate, ripartiamo dalle infrastrutture"

Rendere le infrastrutture a servizio delle cose del Lazio adeguate al potenziale economico della regione. E' l'obiettivo annunciato da Pasquale Ciacciarelli, assessore all'urbanistica, politiche abitative, case popolari e politiche del mare della giunta Rocca durante il convegno ARIA, Accoglienza Risorse Infrastrutture Ambiente che si è tenuto a Ponza il 10 giugno.

Il rilancio delle imprese marittime nel Lazio

Il Lazio è la quarta regione a livello nazionale per incidenza delle imprese dell'economia del mare sul totale dell'economia territoriale, con il 5,8%. Ma è prima come numero di tali imprese, oltre 35.000 di cui oltre 30.000 solo nell'area metropolitana di Roma. Dati che spingono la Regione Lazio a puntare fortemente sullo sviluppo dell'impresa marittima e che hanno spinto la nuova giunta di centrodestra a creare una delega dedicata, quella delle politiche del mare: "L’istituzione di una nuova e specifica delega - conferma Ciacciarelli - dimostra l’attenzione prestata dal nuovo governo regionale verso la valorizzazione della blue economy e la consapevolezza del grande potenziale di sviluppo economico sociale e territoriale legato agli interventi strategici da attuare per consentire, in sintonia con il disegno Europeo, l’affermazione di tutte le filiere connesse all’economia del mare, stimolando, talvolta, sinergie pubblico privato".

Il piano dei porti di interesse economico regionale

Per Ciacciarelli una delle principali questioni è quella dello sviluppo infrastrutturale: "L’assessorato si sta adoperando di concerto con l’area tecnica competente - afferma Ciacciarelli - per giungere alla definitiva approvazione del Piano dei Porti di Interesse Economico Regionale, con particolare riguardo alla portualità destinata alla nautica da diporto, esigenza particolarmente avvertita nelle isole minori, tanto da aver inserito tra i siti individuati per le nuove strutture, anche quello ubicato nell’isola di Ponza".