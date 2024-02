La Regione Lazio elogia lo smart working e poi lo riduce

Meno giorni di lavoro agile nonostante i benefici registrati durante il periodo del suo massimo utilizzo. La Giunta della Regione Lazio ha adottato il nuovo piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2024-2026 nel quale si disciplinano anche le nuove modalità di accesso allo smart working, il lavoro da remoto. In sostanza l’ordine è quello di tornare tutti in ufficio, in presenza, con una sostanziale riduzione delle giornate durante le quali è possibile lavorare collegandosi semplicemente con il proprio computer.

Riduzione delle giornate di smart working

Il personale di comparto e dirigenza della giunta regionale, se nel piano del 2022 poteva lavorare da remoto 8 volte al mese, con il nuovo piano le giornate a disposizione sono solo 6. Peggio è andata a chi lavora per il consiglio regionale che potrà beneficiare dello smart working una volta a settimana. Questi limiti, ovviamente, possono essere superati “nel caso in cui il dipendente documenti gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari”, arrivando anche a 5 giorni a settimana da remoto. Rimane il fatto che, allo stato attuale, la possibilità per i lavoratori di beneficiare di questa misura sia stata comunque limitata.

I benefici dello smart working

Il fatto che si sia deciso per un regolamento così stringente stride con quanto viene scritto nel piano poche pagine prima. Si legge, infatti, che la Regione Lazio intende “consolidare il lavoro agile come leva strategica per rendere l’organizzazione più efficace ed efficiente”. Infatti, specialmente con la pandemia, si è visto che una “maggiore flessibilità di tempo e di luogo” prevista dallo smart “consente ai dipendenti di poter conciliare più efficacemente i tempi di vita e di lavoro”. I benefici, però, non sembrerebbero arrivare solo per i dipendenti. A beneficiarne, infatti, sono anche gli utenti perché si riducono le assenze.

Migliori performance

Inoltre, dice ancora il piano, il modello organizzativo basato sul lavoro agile “contribuisce al miglioramento della performance organizzativa” in quanto "produce una riduzione dei costi delle utenze, delle stampe e degli straordinari”. Effetti positivi anche sull’efficienza dell’azione amministrativa ”con una riduzione delle assenze, un aumento della produttività ed una riduzione dei tempi di lavoro delle pratiche ordinarie”. Infine, sull’efficacia dell’azione amministrativa, in quanto la diversa pianificazione delle attività, imposta da questo modello organizzativo, “produce un miglioramento della quantità del lavoro con conseguenti miglioramento dei servizi offerti all’utenza”.

Sindacati in mobilitazione

Tra i più critici nei confronti di questo provvedimento lo Smart Workers Union, il primo sindacato “smart” in Italia, senza sedi fisiche, che si occupa di organizzare e tutelare i lavoratori del lavoro privato, pubblico e autonomo. Per il segretario generale, Gilberto Gini, con questo regolamento la “Regione Lazio torna alla preistoria” e, per questo, “la nostra organizzazione è intenzionata a dichiarare lo stato di agitazione di tutto il personale fino ad arrivare allo sciopero”. Il sindacato sottolinea “il fatto che in entrambi i PIAO si elogi il lavoro agile, dichiarando che in questi anni ha aumentato il benessere dei lavoratori e la produttività e che ne fatti lo si diminuisca notevolmente, dimostra quanto sia ancora arcaica la mentalità, sulle politiche del lavoro, di chi amministra la Regione Lazio”.