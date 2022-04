Dalle ceneri rinasce la palazzina B della Regione: adesso è più moderna (e c'è anche un coworking)

Quasi due anni e mezzo fa un incendio divampato nell'archivio della Regione, in via Rosa Raimondi Garibaldi alla Garbatella, causò l'evacuazione di tutti i dipendenti e la chiusura della palazzina B, rimasta inattiva anche successivamente a causa della pandemia. Oggi lo stabile è stato del tutto rinnovato e nella palazzina C è stato realizzato anche uno spazio coworking a disposizione di studenti e cittadini.

Il palazzo della Regione "green" e aperto ai giovani

L'inaugurazione ha visto la presenza del governatore Nicola Zingaretti, del vice Daniele Leodori e del presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri. "Il palazzo di Fantozzi (è nella sede della Regione che venne girato il primo film della saga di Paolo Villaggio, ndr) diventa green ed aperto ai giovani - ha scritto Zingaretti su Facebook - . L’ultima rivoluzione della Regione Lazio è rendere quello che sembrava impossibile, una grande opera di rigenerazione urbana, per dare a Roma e ai cittadini un palazzo moderno, ai lavoratori degli spazi di coworking multimediali e alla portata di tutti".

Un progetto da 3,7 milioni di euro

Il nuovo look della sede istituzionale, progettato dallo studio dell'architetto Flavio Mangione, ha goduto di un finanziamento complessivo di 3,7 milioni di euro: una parte sono arrivati dalla compagnia assicurativa in seguito all'incendio del 16 dicembre 2019, un'altra dal fondo di sviluppo e coesione per le riqualificazioni energetiche degli edifici, un'altra da fondi regionali.

Il coworking con 32 postazioni, sala riunione e area relax

Un ingresso più moderno, luminoso, con sala d'attesa e spazio di socializzazione con un grande schermo per leggere le informazioni istituzionali. Ma non solo: nella palazzina C a breve sarà completamente fruibile un "avveniristico" spazio di coworking aperto a tutti, con 32 postazioni di lavoro e altrettanti pc, area break, una cucina dotata di frigorifero, forno, microonde. A disposizione anche una sala riunione con 12 posti arredata con due tavoli pieghevoli e amovibili su ruote per poter trasformare lo spazio in luogo di formazione oltre che di lavoro per singoli. Il tutto con aree relax, divanetti, un giardino, un terrazzo di copertura in fase di completamento per il quale sono stati investiti 200.000 euro.

Gli interventi in programma

Quello delle palazzine B e C è solo il primo di una serie di interventi di riqualificazione e mezza in sicurezza che interesseranno il palazzo sede della Regione Lazio: uno dei prossimi passi sarà la risistemazione delle rampe di accesso ai garage, con l'introduzione di modifiche alla viabilità interna che consentiranno di ampliare le aree verdi e pedonali, così da rendere l'immenso palazzo una specie di prolungamento ideale della dimensione urbana della Garbatella, così da essere fruito più agevolmente da parte della comunità cittadina.

Inoltre, verranno realizzati interventi di riqualificazione energetica ai piani superiori, rinnovando completamente l'involucro esterno mantenendo però le caratteristiche formali e cromatiche dell'edificio, con un investimento complessivo di 26 milioni di euro.

Nella programmazione triennale, è infine prevista la realizzazione della complessiva riqualificazione funzionale del palazzo, secondo il modello appena sperimentato al piano terra e la sua messa in sicurezza sotto il profilo sismico e antincendio, per un investimento programmato per circa 67 milioni (22 mln per adeguamento simico e 45 mln per quello funzionale e antincendio).