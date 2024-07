Cultura e turismo, la Regione Lazio investe oltre 15 milioni di euro

Quasi 15 milioni e mezzo di euro per la valorizzazione di eventi culturali, siti archeologici ed edifici storici del Lazio. È l'investimento approvato dalla giunta regionale presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessora di riferimento Simona Baldassarre.

Il Lazio investe 15 milioni per la cultura e il turismo

L'investimento permetterà di supportare non solo i 137 interventi di riqualificazione già avviati e che riguardano musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali, aree e parchi archeologici in tutte le cinque province del Lazio, ma anche "almeno ulteriori 25 progetti", come fa sapere la Regione, finanziati con la nuova delibera. Oltre 15 milioni di euro di investimento complessivo.

La valorizzazione dei Cammini

"Vogliamo sostenere progetti a beneficio dei cammini dell'arte e della fede - fa sapere Baldassarre - presenti sul territorio, quali la via di San Benedetto, la via Francigena, il Cammino di San Francesco, soprattutto in vista del Giubileo 2025. Una grande occasione per invitare i pellegrini a conoscere anche il Lazio, non solo Roma". In totale, i progetti in corso di esecuzione nei piccoli comuni sono oltre 400.

Fondi per le Ville Tuscolane, Viterbo e palazzo Silvestri-Rivaldi

La delibera include la valorizzazione di complessi culturali quali Palazzo Silvestri-Rivaldi a Roma tra il Foro Romano e il Colosseo, l'Antico Ospedale Grande degli Infermi e il Palazzo dei Papi di Viterbo, Palazzo Altieri a Oriolo Romano, la Certosa di Trisulti e le Grotte di Pastena e Collepardo, il sostegno alla Fondazione e al Parco Naturalistico Archeologico di Vulci, all'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane, all'Abbazia, borgo e museo medievale di Fossanova e ai luoghi della cultura Tomistici di Priverno. "E’ previsto inoltre, un Piano straordinario di interventi a sostegno di teatri, sale cinematografiche, palazzi storici, luoghi di culto, spazi archeologici e ricreativi - aggiunge l'assessora della giunta Rocca -, per il recupero, ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico degli immobili, di proprietà pubblica o privata".

Baldassarre: "Realizzeremo un Portale Archivi"

"I progetti sono molteplici, spaziano tra varie attività e coprono tutte le province, finalmente protagoniste - sottolinea Baldassarre -. Abbiamo previsto numerose misure, da quelle per gli Istituti culturali iscritti all'Albo regionale, alle azioni dedicate al funzionamento e alla gestione dei Servizi culturali. Tra le novità, la realizzazione di un Portale Archivi, grazie al quale i 61 archivi regionali accreditati nell'Organizzazione Archivistica Regionale renderanno disponibili le informazioni e le immagini relative al proprio patrimonio archivistico, a beneficio degli operatori e dei cittadini. Consapevoli che la cultura ha bisogno di mecenati e che ogni euro speso non è un costo, ma un investimento, che restituisce al territorio un valore aggiunto, dal punto di vista sociale, economico e turistico".