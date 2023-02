Giunta Rocca, spuntano i primi nomi. Il presidente potrebbe tenersi la Sanità

Vinta nettamente la sfida elettorale con oltre il 50% dei voti, per il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, si apre adesso l’affare giunta. Le scelte, l’ha ripetuto a più riprese durante la campagna elettorale, saranno fatte in base ai due criteri principali di “competenza e merito”. Ma con lo strapotere di Fratelli d’Italia, che conta 22 consiglieri sui 30 totali della maggioranza, anche gli alleati sono consapevoli che la partita penderà tutta dal lato del partito di Giorgia Meloni. Nulla però sembra ancora essere stato deciso.

La composizione della Giunta Rocca

“Non c’è stato proprio il tempo di sedersi e ragionare sulla composizione”, ci dice uno dei dirigenti di partito che sicuramente potrà dire la sua sulla Giunta Rocca. Su dieci ipotetici assessorati (che però potrebbero diventare dodici cambiando il quadro che si profila in queste ore ndr.) l’equilibrio potrebbe essere raggiunto con 5 a FdI, 2 ciascuno a FI e Lega, 1 all’UdC. Ma se il Carroccio esprimerà il presidente dell’Aula potrebbe rinunciare ad un assessore.

Sono numerosi i nodi da sciogliere, primo fra tutti capire su quali profili puntare: se scegliere tra gli eletti, affidarsi magari negli assessorati più delicati - come il Bilancio - a dei tecnici. Il grande rebus riguarda l’assessorato alla Sanità, considerato il più “pesante”. L’ipotesi sul tavolo è quella che la delega resti nelle mani del presidente, già manager in quel settore. “L’assessore alla Sanità - ne è certa una fonte - lo deciderà comunque Rocca”.

La Lega, così dicono i rumors, vorrebbe Lavori Pubblici e Infrastrutture per avere un dialogo diretto con il Ministero guidato da Matteo Salvini. Quel che è certo è che i primi degli eletti scalpitano, così come i primi degli esclusi che sperano in un ingresso in giunta dei consiglieri del loro partito per sedersi su quello scranno così ambito sfumato per una manciata di voti.

La vicepresidenza della Regione Lazio: ipotesi Angelilli

Mr. preferenze Giancarlo Righini di FdI reclama un assessorato di peso o, in alternativa, la presidenza del consiglio regionale. Per lui in ballo c’è anche la vicepresidenza della regione. Titolare dell’Agricoltura e vice di Rocca oppure al comando dell’Aula. Lui dice di non avere ambizioni personali ma dall’alto delle sue 38mila preferenze ottenute in provincia ma anche a Roma avrà sicuramente ampio margine di scelta. Per la vicepresidenza eventualmente pronta anche Roberta Angelilli comunque, per competenza ed esperienze pregresse, proiettata verso l’assessorato allo Sviluppo Economico. All’Ambiente potrebbe andare Massimiliano Maselli, proveniente dall’ala moderata di FdI. Quasi certo un posto nella Giunta Rocca per Fabrizio Ghera, della corrente dei Gabbiani che fa capo a Fabio Rampelli. La Lega, oltre ai Trasporti, pare reclamare l’assessorato al Lavoro: una casella che il sottosegretario Claudio Durigon potrebbe riempire con uno dei suoi fedelissimi provenienti dall’Ugl.

Il toto-giunta per il Lazio

Per quanto riguarda Forza Italia uno tra gli eletti, Fabio Capolei ma più probabilmente Giorgio Simeoni essendo stato due volte deputato e vicepresidente della regione nell'era Storace, diventerà assessore. Questo consentirebbe di far entrare in consiglio un escluso celebre come Enrico Cavallari. Il toto nomi per la giunta è appena iniziato ma per rimarcare anche il risultato elettorale e il ritorno alla guida del Lazio dopo dieci anni, è quel che si dice tra gli esponenti del centrodestra ed in particolare di FdI, quella di Rocca "sarà una giunta molto politica".