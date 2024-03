Regione Lazio, ecco quanto sono importanti i fondi europei

Bonus psicologo per i malati oncologici e apertura pomeridiana di oltre 200 scuole laziali. Queste ed altre misure saranno attuabili grazi ai fondi europei che aiuteranno la Regione Lazio ad entrare nel nuovo millennio grazie ad interventi di digitalizzazione, modernizzazione delle infrastrutture e sostegno alle imprese. “Tutto questo senza lasciare indietro le comunità e i cittadini più fragili” ha detto il governatore del Lazio, Francesco Rocca, intervenuto al tempio di Adriano con il ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto.

Fondi europei

Rocca, insieme ad altri, ha partecipato all’evento “Next Generation EU, Bilancio UE e fondi BEI: opportunità per imprese”, organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio Innova, è servito per fare il punto sull'attuazione dei programmi a sostegno delle imprese attraverso i fondi strutturali, il Pnrr e la finanza europea, con una fotografia dello stato di attuazione del FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 21-27 nel Lazio. Hanno aperto i lavori il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza, il direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia Antonio Parenti e il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti.

Fondi essenziali per la Regione

I fondi, ha detto lo stesso Rocca, sono “essenziali per il Lazio” una regione “con un debito di oltre 22 miliardi”. Il presidente, come riporta l’agenzia di stampa Dire, ha citato i “fondi di 'Coesione', 1,2 miliardi sulle infrastrutture, e quelli del Fesr che ci sta consentendo di dare sostegno alle imprese di lavorare sulla sostenibilità, sulle strategie territoriali, e anche il Fondo sociale europeo che ci dà la possibilità di dare risposte sul tema formazione e categorie più fragili: pensiamo al bonus psicologo per i pazienti oncologici, all'apertura pomeridiana delle scuole”. Per quanto riguarda il Fesr, Rocca ha detto di aver "già messo a terro oltre 360 milioni. La strada è ancora lunga ma confidiamo che, grazie alla grande sinergia istituzionale riusciremo a fare del Lazio una delle Regioni locomotive del Paese".

Apertura delle scuole

Uno degli obiettivi che sarà possibile centrare grazie ai soldi europei è quello di aumentare il numero delle scuole aperte nelle ore pomeridiani. Con la Giunta precedente “erano circa 40 quelle che aprivano e ora sono 200 le aperture pomeridiane delle scuole che permettono alle famiglie di tenere occupati i ragazzi in maniera intelligente” ha sottolineato ancora Francesco Rocca.

"I Fondi dell'Unione Europea risorse strategiche per la transizione digitale, la sostenibilità, per l'innovazione e rafforzare la catena del valore, le competenze e la formazione – ha detto, come riporta la Dire, Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo sviluppo economico, commercio, artigianato, industria, internazionalizzazione - i fondi sono una sfida importante che il Lazio è pronto a cogliere e, anzi, per quanto riguarda i fondi di 'Sviluppo e Coesione' siamo stati la prima regione italiana ad aver presentato il programma, un programma ambizioso che vale 1 miliardo e 200 milioni".

Il Fondo europeo di sviluppo regionale 21-27

Per quanto riguarda il Lazio, il piano regionale per il Fondo europeo di sviluppo 2021-2027 prevede l’utilizzo di circa il 91% delle dotazioni economiche per due voci in particolare: innovazione tecnologica per le imprese e la transizione ecologica, in particolare sugli interventi di efficientamento energetico e per la creazione di nuove comunità energetiche. La terza linea prevede lo sviluppo di una mobilità sostenibile, la quarta è orientata al turismo mentre l’ultima linea prevede di supportare lo sviluppo integrato urbano a Roma Capitale e alle città medie con specifiche risorse destinate ai Comuni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.