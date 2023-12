Rocca celebra la giornata delle persone con disabilità: "Così la Regione combatte isolamento"

"Oggi è la Giornata internazionale delle persone con disabilità, portatrici di una diversità che costituisce una ricchezza. Dobbiamo essere accanto alle tante famiglie che convivono con la disabilità e, spesso, con la solitudine, accompagnandole in un percorso che troppo spesso è ancora complesso, faticoso, doloroso". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha voluto mandare un messaggio nel giorno che in tutto il mondo è dedicato ai diritti delle persone con disabilità.

La giornata internazionale delle persone con disabilità

Una giornata internazionale istituita dall'ONU nel 1992. Nel 2006, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ha sottolineato l'esigenza di difendere e salvaguardare, anche attraverso la ricorrenza del 3 dicembre, la qualità della vita delle persone con disabilità rispetto ai principi di uguaglianza e partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società.

Le iniziative della Regione Lazio contro l'isolamento

"Abbiamo approntato, sin da subito, azioni concrete: è stata approvata la legge che istituisce il Garante regionale delle persone con disabilità, oltre ad avere costituito il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità. Circa 20 milioni di euro sono stati stanziati per i 'Buoni Servizio' a beneficio dei disabili e dei caregiver familiari per un importo massimo di 700 euro mensili", ha ricordato il presidente Rocca assicurando l'impegno della Pisana per combattere il rischio di emarginazione e di isolamento sociale.

"Come amministratori pubblici dobbiamo lavorare per garantire dignità e rispetto: dai marciapiedi alle strade, dagli accessi nei luoghi di lavoro a quelli del divertimento e della di cultura, le nostre città devono essere (ri)pensate. L'integrazione - ha concluso - passa da cose semplici e pure, tuttavia straordinariamente importanti. La Regione Lazio non lo dimenticherà e le porterà in ogni scelta, in ogni decisione politica".