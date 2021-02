Musei, parchi archeologici e dimore storiche: la Regione finanzia “i luoghi della cultura”

Nuova linfa per musei, biblioteche, archivi, parchi monumentali ed archeologici. Ed una boccata d’ossigeno anche per i giardini e le dimore storiche. La Regione Lazio ha approvato tutti i progetti che sono stati presentati rispondendo a due distinti avvisi pubblici.



“Quest’anno abbiamo stanziato ulteriori 5,7 milioni per finanziare tutti i 48 progetti selezionati per la Valorizzazione dei Luoghi della Cultura e oltre 700 mila euro a sostegno di tutte e 47 le dimore e i giardini storici ammesse a finanziamento. Un grande successo per la Regione che in questi mesi, nonostante le difficoltà dovute alla crisi pandemica e grazie alla determinazione del Presidente Zingaretti, ha continuato a investire e a credere nella bellezza e nelle enormi potenzialità del territorio” ha spiegato il Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Albino Ruberti.

Un risultato storico

Con questo ulteriore stanziamento, salgono a 10,9 i milioni investiti per la riqualificazione di musei, archivi storici, biblioteche, aree, parchi archeologici e complessi monumentali e 2,1 milioni quelli per gli interventi di valorizzazione delle dimore e dei giardini storici. “Un risultato enorme - ha commentato Ruberti - mai raggiunto prima”.



Sono dunque 48 in tutto i progetti ammessi a finanziamento per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio: i primi 21 (2 in provincia di Frosinone, 4 in provincia di Latina, 4 in provincia di Rieti, 7 in provincia di Roma e 4 in provincia di Viterbo) finanziati a dicembre 2020 e i restanti 27 (5 in provincia di Frosinone, 3 in provincia di Latina, 3 in provincia di Rieti, 10 in provincia di Roma e 6 in provincia di Viterbo) che verranno finanziati quest’anno con lo scorrimento di graduatoria.

Recupero e accessibilità

È previsto lo stanziamento di un contributo fino a 300 mila euro a sostegno del recupero strutturale dei luoghi e per il miglioramento del livello di fruizione e accessibilità anche digitale del patrimonio. L’avviso, che si inserisce all’interno delle misure previste nel Piano Annuale 2020 degli interventi in materia di Servizi culturali e di Valorizzazione culturale, prevede il finanziamento al 100% per i luoghi della cultura ubicati nei comuni fino a 15.000 abitanti, all’80% per quelli presenti nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti e al 50% per gli spazi privati.



Per quanto riguarda la Valorizzazione delle dimore e dei giardini storici, sono 47 i progetti ammessi a finanziamento: 31 nel 2020 (6 in provincia di Frosinone, 1 in provincia di Latina, 3 in provincia di Rieti, 12 in provincia di Roma e 9 in provincia di Viterbo) e 16 nel 2021 (1 in provincia di Frosinone, 2 in provincia di Latina, 1 in provincia di Rieti, 6 in provincia di Roma e 6 in provincia di Viterbo).

Restauri e manutenzioni per le dimore storiche

L’Avviso sostiene con un contributo fino a 50 mila euro interventi di restauro, manutenzione ordinaria e messa in sicurezza che siano in grado di migliorare l’accessibilità e la fruibilità pubblica di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, inseriti nella Rete regionale delle Dimore storiche del Lazio. Il contributo per ogni progetto è del 50% del costo complessivo ammissibile dell’intervento per le richieste avanzate dai soggetti privati e del 70% per i soggetti pubblici. Il contributo, anche in questo caso, è invece interamente a fondo perduto per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Provincia di Roma: gli interventi finanziati

Comune di San Vito Romano - Archivio storico comunale - Impiantistica: messa a norma, sitema rilevamento fumi; abbattimento barriere architettoniche; sistema informatico digitalizzazione documenti;

Comune di Monterotondo - Museo archeologico e multimediale territoriale: restauro conservativo del piano nobile del Palazzo Orsini-Barberini e ampliamento sede museale, efficientamento energetico, allestimento museale con l'ausilio di nuove tecnologie;

Comune di Riofreddo - Museo delle Culture “Villa Garibaldi”: sistemazione del tetto e risanamento dovuto alle infiltrazioni; pannelli solari per efficientamento energetico; nuovo allestimento accessibile digitalmente ed interventi tecnologici;

Comune di Poli - Ex Chiesa di San Giovanni Battista - Museo Civico: ristrutturazione edilizia e opere di restauro conservativo; fruibilità dei luoghi e allestimento; impiantistica; tecnologie digitali;

Comune di Cervara di Roma - Valorizzazione e miglioramento della fruibilità e innovazione tecnologica del Museo della Montagna “Transumanti e pitturi”;

Comune di Civitavecchia - Realizzazione area archeologica "Acquae Tauri" al Poggio della Ficoncella attraverso interventi infrastrutturali, impiantistici, di accessibilità e di restauro;

Comune di Monte Porzio Catone - Polo Museale di Monte Porzio Catone - Due locali distinti: Edificio ex stazione: allestimento museale; Ex galleria: ristrutturazione muraria e strutturale dove andranno a confluire il dismesso museo del vino e reperti archeologici;

Ente Parco Regionale dei Monti Lucretili - OPEN MUVIS: sviluppo tecnologie digitali e soluzioni integrate per l’impiantistica e per l’accessibilità e la fruibilità del Museo di Vie e Storie di Vicovaro; Comune di Nettuno - Restauro e riqualificazione complesso monumentale Forte Sangallo;

Comune di Rocca di Cave - Manutenzione straordinaria, restauro, miglioramento dell’accessibilità ed efficientamento energetico e sviluppo delle tecnologie digitali per la fruizione del Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”.

Le dimore ed i giardini storici finanziati

Comune di Genzano - Parco Sforza Cesarini

Comune di Ariccia - Palazzo Chigi

Comune di Zagarolo - Palazzo Rospigliosi

Comune di Velletri - Casa delle Culture e della Musica

Eleonora Cecconi - Villa La Saracena

Comune di Canale Monterano - Antico abitato di Monterano