Diritto allo studio: in 1400 riceveranno il contributo all'affitto della Regione

Il bando per il contributo all'alloggio riservato agli studenti universitari fuori sede coinvolgerà quest'anno 1.400 persone. L'iniziativa regionale, giunta alla quinta edizione, consente agli studenti di sostenere le spese per affittare una stanza e agevolare l'iscrizione alle università del Lazio e la frequenza regolare ai corsi. Fino ad oggi hanno beneficiato della misura regionale 8.700 iscritti con un impegno finanziario di 14 milioni di euro.

Il contributo abitativo per studenti fuorisede

L'importo del buono abitativo viene differenziato in base al territorio dove si trova la stanza o l'appartamento in affitto. "La Regione Lazio dimostra ancora una volta di essere particolarmente attenta alle esigenze degli studenti - commenta l'assessore all'università Giuseppe Schiboni - e lo fa, tra le varie iniziative, anche con un contributo per il sostegno alle spese per gli alloggi".

La Regione: "Così andiamo incontro alle reali esigenze"

Lo scopo è quello di garantire il pieno e reale diritto allo studio per tutti i ragazzi "andando dunque incontro soprattutto alle esigenze delle fasce di popolazione più bisognose" specifica Schiboni. Le risorse fin qui investite dalla Pisana, che ha iniziato l'erogazione del buono nell'anno accademico 2017/2018, potrebbero essere ampliate anche facendo leva sul Fondo Sociale Europeo, che già finanzia il bando.