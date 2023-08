Violenza sulle donne: la Regione stanzia 823mila euro per sostenere vittime e orfani

La giunta regionale del Lazio ha deliberato lo stanziamento di un fondo per finanziare il contrasto alla violenza di genere e la promozione delle pari opportunità. La proposta è a firma dell'assessora Simona Baldassarre.

Con questa delibera, il Lazio mette a disposizione un budget pari a 823.353 euro per contrastare la violenza di genere e promuovere la cultura del rispetto, ma anche per sostenere gli orfani di femminicidio e il progetto "bollino rosa". In questo modo, le aziende che implementeranno le politiche per le pari opportunità al loro interno riceveranno un incentivo economico.

"Mettiamo le donne al centro e difendiamo la loro dignità - ha commentato l'assessora a cultura, pari opportunità, politiche giovanili e famiglia della Regione, Simona Baldasserre - . Con questo fondo, sosteniamo il patrocinio legale delle donne vittime di violenza, oltre a innestare meccanismi che sostengano le aziende che realizzano percorsi virtuosi di equilibrio vita/lavoro. C'è tanto da fare".

Pochi giorni fa la giunta Rocca aveva stanziato 2.172.000 euro per i centi antiviolenza e le case rifugio. I soldi verranno erogati ai comuni e agli altri enti impegnati con progetti specifici nei contrasto alla violenza di genere e arriveranno a 28 strutture già presenti sul territorio.