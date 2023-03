Regione Lazio, proclamati i nuovi consiglieri. Niente da fare per la Lega

Il tribunale ordinario di Roma giovedì 2 marzo ha ufficializzato la nomina di 36 consiglieri regionali per la Città Metropolitana di Roma Capitale, fugando anche gli ultimi dubbi su eventuali "ripescaggi" per tre liste della coalizione di centrodestra, cioè Lega, Forza Italia e Civica Francesco Rocca. Nel giorno della proclamazione di Francesco Rocca, che giovedì 2 marzo ha iniziato il suo lavoro, c'è stata quindi anche quella dei nuovi consiglieri.

La richiesta della Lega respinta dal tribunale

Due settimane fa la Lega aveva presentato una memoria al Viminale e alla Corte d'Appello chiedendo una differente interpretazione dell'assegnazione dei seggi per il cosiddetto "premio di maggioranza". Il Carroccio, secondo quanto era stato possibile ricostruire da RomaToday, avrebbe voluto che l'attribuzione dei posti venisse slegata dalle circoscrizioni elettorali, ma fosse considerata in base ai voti ottenuti da ogni lista. Così facendo, Fratelli d'Italia avrebbe perso tre consiglieri, uno ciascuno su Viterbo, Rieti e Frosinone lasciando posto - stavolta su Roma - a tre colleghi di Lega, FI e lista Rocca. Rispettivamente speravano in un ripescaggio Tonj Bruognolo, Enrico Cavallari e Civita Di Russo

Ecco le ripartizioni ufficiali per le liste

Invece niente da fare. Scorrendo la lista dei 36 tra consigliere e consiglieri proclamati dal tribunale ordinario su Roma, i loro nomi non compaiono. In totale ci sono 13 eletti di Fratelli d'Italia, 2 della Lega, 2 di Forza Italia, 1 dell'Udc e 1 della Lista Rocca. Per il Pd sono 7 più Alessio D'Amato scattato di diritto in quanto candidato presidente, 1 della Civica, 2 del Terzo Polo, 4 del M5S inclusa la candidata presidente Donatella Bianchi, 1 di Verdi e Sinistra, 1 del Polo Progressista.

Chi sono gli eletti della maggioranza

Questi, quindi, i consiglieri di Fratelli d'Italia che comporranno il gruppo più corposo di maggioranza: Righini, Ghera, Angelilli, Grasselli, Maselli, Rotondi, Bertucci, Palazzi, Aurigemma, Mari, Corrotti, Cera e Iannarelli su Roma e provincia, più Maura, Savo, Tiero, Palazzo, Sambucci, Nicolai, Berni, Sabatini e Paterna per le altre 4 province del Lazio. Per quanto riguarda la Lega ci sono Cangemi, Cartaginese e Tripodi. Per Forza Italia Capolei, Simeoni e Mitrano, per l'Udc Neri, per la lista Rocca Crea.

Chi sono gli eletti dell'opposizione

Per quanto riguarda l'opposizione, il gruppo più corposo è quello del Pd: Leodori, Mattia, Ciarla, Droghei, Valeriani, Califano e Lena su Roma, Battisti, Penna, Pannunzi tra Frosinone, Latina e Viterbo, poi c'è D'Amato. Per la Civica D'Amato entra Bonafoni, per il Terzo Polo (entrambi di Italia Viva), ci sono Tidei e Nobili. Nel M5S ecco Bianchi, Colarossi, Della Casa e Novelli. Di Verdi e Sinistra Marotta, infine Polo Progressista elegge Zeppieri.