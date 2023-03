Regione Lazio, Rocca nomina una commissione speciale per approvare in fretta il bilancio

Il bilancio 2022 non c’è e serve approvarlo il prima possibile. Per questo, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha nominato, tramite decreto, una commissione bilancio “speciale”. Quest’ultima, infatti, avrà un solo compito: prendere la delibera di Giunta con la manovra e rimandarla in aula.

La commissione speciale

La Giunta Zingaretti, dopo essere stata duramente criticata per aver preso decisioni importanti a ridosso delle elezioni, non ha voluto approvare il bilancio 2022, affidando questo importante compito a chi si sarebbe insediato alla Pisana dopo le consultazioni di febbraio. Adesso, però, i tempi stringono e il bilancio deve essere approvato nel più breve tempo possibile. Per questo motivo, Francesco Rocca ha costituito una commissione bilancio “a termine”, composta dal presidente del consiglio regionale, dai tre membri di maggioranza dell’ufficio di presidenza e da tutti i capigruppo.

Il nodo del bilancio

Il presidente Rocca è stato chiaro sin da subito in merito al bilancio, parlando di una “situazione economico-finanziaria” che non è “delle migliori”. Il bilancio che verrà approvato è quello che era stato realizzato dalla giunta Zingaretti. La “mano” di Rocca si vedrà con l’assestamento, che verrà fatto in primavera.

I compiti

La commissione speciale dovrà “semplicemente” rimandare in aula il testo del bilancio che, precedentemente, verrà portato in giunta dall’assessore al bilancio, Giancarlo Righini. Una volta rimandato il testo in aula, la commissione si scioglierà. Un escamotage che serve per accelerare i tempi per approvare un atto fondamentale per il futuro della regione.

Chi sono i membri

I membri della commissione bilancio sono Marta Bonafoni, Giuseppe Cangemi, Fabio Capolei, Mario Ciarla, Mario Luciano Crea, Alessio D’Amato, Roberta Della Casa, Micol Grasselli, Claudio Marotta, Nazzareno Neri, Daniele Sabatini, Giorgio Simeoni, Marietta Tidei, Orlando Tripodi, Alessandra Zeppieri.