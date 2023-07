La Regione Lazio taglia agenzie e direzioni: via Protezione Civile e Lavoro

Addio agenzia regionale della Protezione Civile, Spazio Lavoro e 8 direzioni. A deciderlo è Giancarlo Righini, assessore regionale al Bilancio, che nella sua relazione del 27 luglio alla Pisana, durante la seduta della commissione competente, ha illustrato la manovra sul bilancio. Una decisione che ha scatenato le reazioni delle opposizioni: Pd, Italia Viva e M5s hanno contestato la scelta.

La Regione Lazio decide di chiudere l'agenzia regionale della Protezione Civile

Istituita con l'accordo di tutte le forze politiche di allora, l'agenzia della Protezione Civile è stata istituita nel 2014 tramite legge regionale ed è guidata da Carmelo Tulumello, 51 anni, che ha assunto l'incarico nel 2016 per essere riconfermato nel 2021 e avrebbe dovuto concluderlo solo nel 2026. Invece, secondo le intenzioni dell'assessore al Bilancio Giancarlo Righini, l'agenzia verrà accorpata con il Numero Unico per le Emergenza (NUE 112), diventando un'unica direzione. Per quanto riguarda Spazio Lavoro, che supporta tutti i centri per l'impiego del territorio laziale, invece, confluirà nella direzione lavoro della Regione Lazio.

La furia del Pd: "Decisione sbagliata, sarà un danno per il territorio"

La decisione di Righini, che con un terzo emendamento porterà anche le direzioni regionali dal totale attuale di 24 a non più di 16, non va giù alle opposizioni. In particolare ad alzare la voce sono le consigliere e i consiglieri del Pd: "Esprimiamo forte preoccupazione - dicono il capogruppo Mario Ciarla e la vicepresidente della commissione Bilancio Emanuela Droghei -. E' un'agenzia che sin dall'istituzione ha rappresentato uno strumento di fondamentale importanza per garantire la sicurezza e la prontezza di intervento in situazioni di crisi e emergenza nella regione, consentendo un coordinamento agile e una rapida risposta in caso di eventi calamitosi, proteggendo così la vita e la proprietà dei cittadini laziali". Anche Massimiliano Valeriani, assessore ai rifiuti, all'urbanistica e alla casa della precedente giunta Zingaretti, si dice fortemente contrario: "Questa agenzia è stata istituita per rispondere con tempestività ed efficacia alle diverse emergenze che potessero riguardare il territorio regionale - sottolinea - la sua rapidità di azione e la capacità di coordinamento degli interventi sono stati molto preziosi, ad esempio, in seguito all'evento sismico del 2016 e durante gli anni della pandemia da Covid-19. Con questa decisione dell'amministrazione Rocca ora si vuole sopprimere questo rilevante strumento per la sicurezza del territorio regionale. Invece di rafforzare e rendere sempre più efficiente il sistema della Protezione civile, si vuole eliminare l'agenzia per trasferire competenze e funzioni a una direzione regionale, con il rischio di burocratizzare e rallentare la prontezza di intervento in caso di calamità".

Righini: "Importante è chi dirige"

Non torna suoi suoi passi Righini, che sulla maggiore capacità di intervento dell'agenzia rispetto a una normale direzione non è d'accordo: "E' opinabile - dice, riportato dall'agenzia Dire - perché il buon direttore che fa funzionare la sua direzione lo può fare emettendo i provvedimenti con tempestività, e poi le procedure di aggiudicazione, i limiti di spesa, le possibilità intervento e le deroghe alle procedure ordinarie restano le stesse". "L'importante - aveva detto poco prima Righini - è che a dirigere le direzioni ci siano persone competenti e ricorderete tutti che, pochi giorni dopo il drammatico terremoto di Amatrice, ci fu un avvicendamento alla guida dell'agenzia regionale della Protezione Civile. Segno che chi la dirigeva non stava dando i risultati che l'amministrazione si aspettava. Quindi più che un problema di agenzia o direzione è un problema di chi guida le strutture e nella nostra regione abbiamo tante testimonianze di direzioni più o meno efficienti ed efficaci".

Secondo quanto riporta sempre Dire, alcuni consiglieri regionali la chiusura dell'agenzia sarebbe un modo per liberarsi di Tulumello, riconfermato da Zingaretti nel 2021, contestato dal centrodestra per la gestione della vicenda delle mascherine FFP2 durante la pandemia. Ma Righini non ci casca e conclude: "Pensiamo che creare una direzione che si occupa della questione emergenziale - spiega - , mettendo insieme il Nue e la Protezione Civile, sia una risposta coerente con gli obiettivi di sicurezza che dobbiamo dare ai cittadini e non fa differenza se accade con l'agenzia o la direzione".