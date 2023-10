Case popolari: la Regione vuole la riforma entro il 2023

La Giunta Rocca ha incontrato i rappresentanti delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziali per discutere della riforma da definire entro la fine del 2023 che riguarderà le case popolari della regione.

L’incontro è servito ad evidenziare e riflettere sui punti cardini che dovrà avere la riforma, fra tutti quelli riguardanti la maggiore efficienza delle aziende e la salvaguardia delle fasce più deboli.

"La volontà è quella di superare il distacco purtroppo esistente tra Regione ed aziende territoriali, avviando un lavoro di concertazione finalizzato ad evidenziare, in un unico tavolo permanente da convocare con determinata periodicità, le problematiche esistenti sul territorio per ragionare sulle possibili soluzioni", ha spiegato l'assessore all'Urbanistica, alle Politiche abitative, Case popolari e Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli.

"In sintonia con tale impostazione di lavoro, la collaborazione delle aziende territoriali è stata richiesta anche per ricavare spunti di riflessione per l'elaborazione del nuovo testo normativo, che avrà come principio di riferimento la maggiore efficienza delle aziende e la salvaguardia delle fasce più deboli prevedendone l'esenzione totale - ha aggiunto -. Con tale incontro poniamo un punto di partenza per quella che si presenterà come una svolta storica per le politiche abitative del Lazio. Ringrazio il presidente Rocca per la peculiare attenzione riservata a tale argomento", ha concluso l'assessore Ciacciarelli.

L’assessore precisa che il tema case popolari sta molto a cuore al presidente di Regione Rocca e annuncia che per l’elaborazione della riforma sarà avviato un tavolo permanente da convocare periodicamente che vedrà coinvolte organi politici e aziende territoriali per ragionare sulle possibili soluzioni alle problematiche sul territorio.