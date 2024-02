Anche il Lazio alla Borsa del turismo di Milano. Rocca: "Opportunità in vista del Giubileo"

La Regione Lazio torna alla Bit di Milano, la più importante fiera del turismo in Italia. All’interno dello spazio circolare di 350 metri quadrati della Regione, verranno ospitate numerose imprese del territorio e una sala conferenza dove saranno trattati tutti i temi inerenti al turismo del Lazio. "Grandi ledwall rialzati proietteranno, per tutta la durata della manifestazione, le meraviglie del nostro territorio e uno spazio dedicato allo show-cooking supportato da scuole alberghiere e dall’associazione Ciociariaturismo che faranno scoprire ai partecipanti le qualità gastronomiche della nostra terra" spiegano dalla Regione.

"Con la prospettiva del Giubileo 2025 - dichiara il presidente Francesco Rocca - la Regione punta a promuoversi come una destinazione completa, unendo storia, spiritualità, cultura, arte, natura, gastronomia e tradizioni. La presenza alla Bit è un'opportunità per far conoscere al pubblico e agli operatori le innumerevoli eccellenze del territorio laziale e le opportunità di sviluppo economico, destagionalizzando le presenze turistiche e favorendo la crescita del settore".

I dati del turismo nel Lazio

Dati recenti (Ecoslab, novembre 2023) confermano il notevole appeal turistico del Lazio, mosso in particolar modo dal ruolo attrattivo di Roma che, nel corso del 2023 ha saputo richiamare, presso le sue strutture ricettive, circa 35-38 milioni visitatori; una crescita evidenziata anche dagli arrivi e dalle presenze nel bimestre settembre–ottobre (EBTL). A Roma sono stati rispettivamente 3,3 milioni e 7,2 milioni con una crescita del 25,3% rispetto al 2022.

"Numeri che andranno crescendo soprattutto in vista del Giubileo 2025, «in concomitanza del quale – spiega il presidente Francesco Rocca – il flusso di turismo raggiungerà numeri altissimi. Le stime prevedono milioni di visitatori in più rispetto alle tendenze normali. Ci aspettiamo un incremento importante dei numeri non solo per la città di Roma, ma per l’intero territorio del Lazio. La nostra visione per il futuro del turismo nel Lazio è quella di promuovere la Regione come una destinazione completa. Il Lazio offre una combinazione unica di storia, cultura, arte, natura, gastronomia e tradizioni e ospita sei siti del patrimonio Unesco, nonché altri due candidati al prestigioso riconoscimento".

"Il Lazio è un territorio dove sono presenti innumerevoli forme di biodiversità – prosegue il presidente Rocca – con tantissime eccellenze enogastronomiche e culturali. Il Lazio vanta una ricca eredità artistica, culturale e storica con, ad esempio, villa Adriana di Tivoli, siti archeologici come Ostia antica, o la necropoli della Banditaccia a Cerveteri. Tutti patrimonio dell’Unesco. La regione offre una varietà di paesaggi mozzafiato, tra cui le montagne dei monti Simbruini e dei monti Lucretili, i laghi di Bracciano e Bolsena e le spiagge della costa laziale". E ancora, "si sta notando un interesse crescente per il turismo outdoor e per l’esplorazione delle bellezze naturali della Regione, con i suoi parchi naturali che abbracciano la costa, i monti e i laghi – aggiunge il presidente Rocca – luoghi dove si possono praticare sport e attività all’aria aperta. Citiamo anche i Cammini di fede, che l’amministrazione regionale sta valorizzando molto".

Alla Bit di Milano, per la Regione Lazio, saranno presenti il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, il presidente della commissione Turismo e Cultura del Consiglio regionale, Luciano Crea, il direttore regionale, Paolo Giuntarelli. Saranno presenti, inoltre, le Camere di Commercio di Viterbo-Rieti e Frosinone-Latina che cureranno due importanti Panel: quello sul turismo “dual use” e quello relativo al “Blue Tourism” Lazio come laboratorio per nuove esperienze turistiche sostenibili.