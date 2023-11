Assunzioni in ospedali e asl. Arrivano 600 nuovi medici, infermieri e operatori socio sanitari

Medici, operatori socio sanitari, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia, ostetriche. La Regione Lazio ha dato il via libera all’assunzione di circa 600 operatori sanitari, a partire dal primo dicembre, per una spesa complessiva di 25 milioni e 500mila euro l’anno. Il personale andrà a rafforzare gli organici di Asl ed ospedali di Roma e della regione.

Le nuove assunzioni nelle Asl e ospedali del Lazio

Nel dettaglio la Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, diretta da Andrea Urbani, ha firmato le seguenti assunzioni relative alla dirigenza medica e al comparto dei presidi ospedalieri: 193 unità a conclusione delle prove concorsuali (160 medici, 3 ostetriche, 8 tecnici di laboratorio, 17 tecnici di radiologia, 2 psicologi, un fisico, un collaboratore amministrativo e un amministrativo); 323 stabilizzazioni (63 medici, 49 infermieri, 172 operatori sociosanitari, 2 ostetriche, 14 tecnici di laboratorio, 16 tecnici di radiologia, uno psicologo, un farmacista, un fisico, un tecnico della prevenzione, un fisioterapista, un dirigente amministrativo e un collaboratore amministrativo); 68 unità a tempo determinato (33 medici, 5 infermieri, 22 operatori sociosanitari, 3 tecnici di laboratorio, due perfusionisti, due dirigenti amministrativi e un collaboratore amministrativo). C’è anche un medico universitario.

“Prende così forma il nuovo processo messo in atto dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, le cui politiche sulle risorse umane del comparto sanitario hanno prodotto finora sia l’aumento dei contratti a tempo indeterminato sia la pesante riduzione dei contratti a tempo determinato sia la stabilizzazione degli operatori sanitari. Un nuovo corso - sottolineano dalla Pisana - che ha visto l’aumento della spesa di personale sanitario per 100 milioni di euro nel 2023 rispetto all’anno precedente, consolidando la nuova fase di reclutamento di personale, compresa l’internalizzazione dei servizi sanitari nelle strutture pubbliche, e diminuendo drasticamente la precarietà nei primi 8 mesi del governo Rocca.

"Più personale per dare risposte ai cittadini"

"La sanità torna ad essere il cuore pulsante del rinnovamento della Regione Lazio. Dei 600 operatori sanitari neo assunti, 71 sono destinati alle strutture della Asl di Latina, tra cui oculisti, tecnici di laboratorio e di radiologia. Un forte rilancio per le nostre strutture dopo anni di inerzia e superficialità, che hanno fatto acuire le tante criticità e che purtoppo costellano uno dei settori più importanti per la vita dei cittadini” ha dichiarato l’assessore al Lavoro, all’Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni.

“Rafforzare il personale è il primo passo per dare risposte ai cittadini, per contribuire al processo di riduzione concreta delle liste di attesa e per rendere l’erogazione delle prestazioni sempre più efficace ed efficiente. Una scelta che dimostra la concretezza del presidente Rocca e del direttore della Direzione regionale salute ed integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, che stanno puntando all’implementazione delle piante organiche dei nostri ospedali, senza la quale ogni piano e programmazione risulterebbe inutile. Una sanità all’altezza delle esigenze dei cittadini è possibile, quando ci sono determinazione ed impegno alla base di una programmazione che ragioni per priorità. Il presidente Francesco Rocca ha esperienza e rigore, nonché la conoscenza del settore tale da poter riportare la sanità sui binari dell’efficienza, della qualità e dell’efficacia. I tempi della giunta dei disagi crescenti sono terminati. Ora - insiste Schiboni - non resta che proseguire su questo percorso virtuoso per ricostruire, dalle macerie targate Zingaretti, una sanità all’insegna dell’eccellenza e della parità di accesso alle cure”.