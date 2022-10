L'ultimo atto della giunta Zingaretti: sostegno a famiglie e imprese, transizione ecologica e più poteri a Roma

Crisi energetica, sostegno alle famiglie vulnerabili, transizione ecologica. Ma anche eventi sportivi, turismo, disabilità. La giunta regionale il 7 ottobre ha approvato il collegato al bilancio, un documento di 62 articoli che presto passerà in consiglio per l'approvazione, l'ultimo atto della legislatura targata Nicola Zingaretti.

La giunta regionale approva un collegato al bilancio per sostenere famiglie e imprese

“Grande attenzione alle famiglie e alle politiche sociali, misure di contrasto alla crisi energetica e sociale - commenta il vicepresidente e assessore al bilancio Daniele Leodori - rinnovando il nostro impegno nei confronti dei temi della transizione ecologica e della tutela dell’ambiente: questo è il cuore del Collegato appena approvato dalla Giunta regionale”. “Da Giunta ok a collegato bilancio - aggiunge Nicola Zingaretti - risorse per imprese e famiglie, aiuti contro il caro vita e il caro bollette. Storico trasferimento di competenze urbanistiche a Roma: una sfida auspicata da tutti, ora finalmente possibile. Adesso la misura passa in consiglio per arrivare in poche settimane all’approvazione definitiva ed essere così il provvedimento conclusivo di questa legislatura. Ci sia un confronto vero e leale di tutti, affinché prevalgano l’interesse comune, il lavoro, le imprese e le famiglie”.

I punti cardine del provvedimento: caro-vita e caro-bollette

In un periodo di estrema crisi per le famiglie e le imprese, con l'inflazione crescente e il caro-bollette, innanzitutto la Pisana mette mano alla borsa per calmierare gli aumenti che colpiranno i cittadini più fragili del territorio. Lo fa con 2.500.000 euro per il 2022 da girare all'Ater di Roma per ridurre i costi del riscaldamento negli alloggi popolari. Una decisione messa nero su bianco dopo l'annuncio del 30 agosto. Inoltre, verrà creato un reddito energetico regionale da 7.000.000 di euro per i prossimi due anni, con lo scopo di sostenere le spese per il consumo elettrico dei nuclei meno abbienti. In collaborazione con Caritas Roma e gli enti territoriali del Terzo Settore, la Regione prevede un sostegno per i cittadini più fragili economicamente e lavorativamente, mettendo in campo uno sforzo particolare per le persone con disabilità andando a potenziare la figura del caregiver.

Risparmio idrico e sostegno ai comuni colpiti dalle calamità naturali

Inoltre, nel collegato la giunta guidata da Nicola Zingaretti pone un'attenzione particolare nei confronti dei comuni del cratere sismico e di quelli colpiti dalle calamità naturali di maggio e settembre 2022. Oltre 2.000.000 di euro (nei prossimi 3 anni) saranno destinato all'acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche per produrre acqua sanitaria e a uso riscaldamento, in coerenza con il PER (piano energetico regionale). Verrà inoltre approvato il piano regionale di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all’emergenza climatica che impatta fortemente nel settore dell’agricoltura.

Più poteri urbanistici a Roma

Come fa sapere l'assessore all'urbanistica regionale, Massimiliano Valeriani, nel collegato al bilancio approvato in giunta il 7 ottobre ci sono anche iniziative a favore di una maggiore autonomia in tema urbanistico per la Capitale. Modifiche normative che consentono il trasferimento di competenza al Campidoglio: valutazione ambientale strategica e piano parcheggi, rigenerazione urbana, varianti e strumenti attuativi. "Regole certe e procedure snelle per rispondere in tempi adeguati alle necessità di pianificazione e trasformazione urbanistica di una grande capitale europea - commenta l'assessore -. Con questo provvedimento realizziamo un obiettivo condiviso da tutti in questi anni per il bene della città, del lavoro e della sostenibilità territoriale".

Fondi per i grandi eventi sportivi e per il turismo

Nel collegato approvato dalla giunta regionale infine sono inserite anche misure che prevedono la promozione e valorizzazione delle Rete dei Cammini del Lazio, oltre a specifici contributi per la realizzazione di iniziative sportive anche di rilevanza internazionale (dalla Ryder Cup 2023 ai Campionati di Atletica 2024).