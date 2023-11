Teatro Eliseo, la Regione Lazio pronta all'acquisto per puntare alla riapertura

È chiuso dal 2020. Una ferita nel cuore di Roma tanto che anche Carlo Verdone, ad inizio novembre, aveva lanciato un appello sul web per riaprirlo. Parliamo del Teatro Eliseo, uno dei più importanti spazi della cultura della città. Ora c’è una nuova speranza.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante il convegno Roma capitale e Regione Lazio alla prova del Governo: Giubileo e Pnrr – il contributo dei Moderati” organizzato da Noi Moderati, ha annunciato che “nel prossimo bilancio verranno stanziati fondi per l’acquisto del Teatro Eliseo”. Una scelta nata dalla volontà di “rilanciare la cultura a Roma e dare nuova vita, non solo a un teatro storico ma anche a via Nazionale”.

Un impegno importante da parte del governatore che, però, non ha fornito ulteriori dettagli. Certo è che a Roma ci sono tanti luoghi simili che hanno chiuso o rischiano di farlo. Il simbolo, attualmente, sembra essere il Globe Theatre Gigi Proietti, dentro Villa Borghese, che rischia addirittura di essere abbattuto.