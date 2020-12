Sociale: la Regione Lazio stanzia 8milioni di euro per l’emergenza Covid-19

La Regione Lazio ha stanziato 8milioni di euro a favore degli enti del terzo settore che durante l’emergenza sanitaria hanno dato supporto alle categorie più fragili. “Confermiamo la vicinanza al mondo del Terzo Settore che continua a ricoprire un ruolo cruciale di sostegno alla cittadinanza e a svolgere un’azione indispensabile e sussidiaria al nostro lavoro di amministrazione” ha commentato Alessandra Troncarelli, assessora regionale alle politiche sociali.

La delibera per lo stanziamento dei fondi è stata approvata dalla giunta regionale e prevede due avvisi: il primo avviso pubblico stanzia un investimento di 6 milioni di euro, in continuità con quello già pubblicato lo scorso aprile, per la copertura delle spese sostenute dalle organizzazioni del Terzo Settore a partire dall’11 aprile, fino al 31 dicembre 2020. L’importo restante di 2 milioni di euro prevede il finanziamento di un avviso destinato al rimborso dell’80% della spesa sostenuta per l’esecuzione dei test antigenici effettuati obbligatoriamente due volte al mese sugli operatori secondo le indicazioni dell’Unità di crisi della Regione Lazio.

Tra i finanziamenti del primo avviso anche l’acquisto e la consegna a domicilio di pasti, beni di prima necessità, farmaci, alimentari, prodotti per igiene e profilassi per persone e famiglie con fragilità, acquisto e distribuzione di abbigliamento e giochi per i bambini fino a 14 anni; la fornitura alle fasce più deboli della popolazione di dispositivi di protezione individuale dal Covid19, anche per gli ospiti di case di riposo, ‘dopo di noi’, e altre strutture di accoglienza; la distribuzione di beni di consumo per la manutenzione ordinaria della casa per le fasce di popolazione più debole; l’acquisto di pasti per le mense sociali, per i dormitori e per le strutture di accoglienza.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Troncarelli - è duplice. Rimettere in circolo le risorse già utilizzate così da poter sostenere gli enti del Terzo settore nell’erogazione di nuovi aiuti per chi ne ha bisogno e allo stesso tempo garantire la sicurezza degli operatori che operano quotidianamente al fianco delle fasce vulnerabili della popolazione”.