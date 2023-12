Dalla Regione Lazio 2 milioni di euro per lo sport di base

Promuovere l’attività sportiva nelle scuole. Con questo obiettivo la Regione Lazio investirà due milioni per lo sport di base sui territori per incentivare la pratica sportiva e gli stili di vita sani, in particolare tra i ragazzi e i bambini delle scuole.

Regione Lazio, 2 milioni per lo sport di base

“Sulla base delle risorse assegnate, in pieno accordo con le indicazioni riportate nel dpcm, abbiamo stabilito la programmazione degli interventi in modo tale che rispondano ai reali bisogni del territorio, incoraggiando lo svolgimento dell’attività fisica, migliorando il benessere psico-fisico della popolazione, garantendo il diritto allo sport” ha dichiarato l’assessore allo Sport e all’Ambiente Elena Palazzo.

In particolare 1,5 milioni andranno a favore di scuole, comuni e parchi del Lazio e saranno finalizzati alla creazione di percorsi ludico-sportivi multidisciplinari; all’allestimento di spazi per favorire l’attività motoria, anche in quelle scuole sprovviste di palestre; all’allestimento di aree attrezzate all’aperto.

Scuole e associazioni sportive promuovono stili di vita sani

La parte restante della somma, 500mila euro è destinata alle associazioni sportive dilettantistiche, presenti sul territorio regionale, per la realizzazione di progetti che vedano coinvolte le scuole primarie e secondarie di primo grado, “al fine - ha sottolineato Palazzo - di incoraggiare lo svolgimento dell’attività fisica, educare la popolazione giovanile a stili di vita attivi e sani, garantire il diritto allo sport e favorire percorsi di inclusione sociale a partire dalle fasce più giovani della popolazione”.