Dalla Regione 12 milioni per gli spettacoli dal vivo e la promozione culturale

Dalla Regione 12 milioni di euro per la promozione culturale, con fondi in più per scuole musicali, teatri e festival. La Giunta regionale, su proposta di Simona Baldassarre, assessor alla Cultura, alle pari opportunità, alle politiche giovanili e della famiglia, e al servizio civile, ha approvato la delibera “Sistema cultura Lazio: disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale" e il Programma operativo annuale, del valore complessivo di 11.902.000 euro, a seguito del via libera agli emendamenti presentati alla precedente delibera del 12 aprile scorso dalla commissione consiliare Cultura, Spettacolo e Turismo.

Le novità più importanti

A indicare gli interventi più significativi è l’assessora Baldassare: “Fra le novità più rilevanti – spiega - segnalo l’incremento di risorse per le scuole musicali che passano da 50.000 a 100.000 euro. Ma è l’intero piano a prevedere azioni ed obiettivi importanti, particolarmente qualificanti per una terra a forte vocazione culturale come il nostro Lazio. Penso ai 750.000 euro previsti per il Festival della musica sacra, uno straordinario evento identitario che trainerà il Giubileo e animerà il territorio. O, ancora, ai fondi, raddoppiati, per sostenere le Officine culturali e il Teatro sociale, esemplari presidi di legalità e recupero. Parallelamente al tradizionale sostegno a istituzioni come il Teatro di Roma, la Fondazione Teatro dell’Opera, le Fondazioni Accademia di Santa Cecilia, Musica per Roma, Romaeuropa arte e cultura e poi l'Associazione teatrale dei Comuni del Lazio. Quest’anno riattiveremo gli avvisi per l’albo regionale dei festival del folklore e per l’albo regionale delle bande musicali e dei gruppi corali, coreutici e dei teatri amatoriali. Ulteriori risorse saranno impegnate per lo spettacolo dal vivo da svolgersi presso i Comuni, la Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico del Lazio”.

Il sostegno alle attività culturali

Altri fondi saranno destinati alle attività da svolgersi presso lo Spazio Rossellini, il Castello di Santa Severa, il WeGil, la Certosa di Trisulti e le Grotte di Pastena: “Tutti attrattori – spiega Baldassarre - sui quali stiamo puntando convintamente. Anche per quest’anno, infine, si è deciso di riproporre il concorso ‘Presepe nelle Scuole’, con il concerto natalizio finale. Un'azione che prevede il coinvolgimento delle scuole del Lazio, per far conoscere ai più giovani territori e tradizioni, perché cultura è identità”.