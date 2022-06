Dalla Regione 400mila euro per la cooperativa a rischio sfratto

La Regione Lazio dà una mano importante ad Agricoltura Capodarco per rimanere in vita e poter acquisire i terreni nei quali opera da oltre quarant'anni. L'amministrazione ha infatti stanziato 400.000 euro, votato dal consiglio regionale e motivato con l'alto valore sociale della cooperativa.

Da tempo l'attenzione del settore si è focalizzata sulle sorti di Capodarco, che si occupa di progetti d'inclusione delle persone con disabilità e fragilità di vario genere, prendendo in carico gli utenti delle Asl, portando avanti progetti per il Dopo di Noi e ideando attività con le scuole.

Attiva a Grottaferrata, l'Agricoltura Capodarco impiega 45 lavoratori fragili con contratti full-time, che si occupano di produzione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e gestiscono una fattoria didattica rivolta alle scuole, una casa-famiglia per ragazzi con disabilità mentale e un laboratorio per percorsi di autonomia e inserimento lavorativo dei giovani. Purtroppo la Comunità Capodarco Onlus, proprietaria dei terreni, è in stato fallimentare e questo comporta la dismissione dei beni. L'aiuto della Regione e una campagna di raccolta fondi lanciata a inizio 2022, potrebbero avvicinare molto l'obiettivo e lasciare in vita l'Agricoltura e i suoi progetti dedicati ai più fragili.

"Oggi arriva a un traguardo fondamentale uno degli impegni più importanti portati avanti in questi ultimi anni - commenta la consigliera regionale Marta Bonafoni -, con questo stanziamento sosteniamo Agricoltura Capodarco in un momento delicato e cruciale della sua storia. Un ringraziamento va al vicepresidente Daniele Leodori e ai consiglieri e alle consigliere per aver permesso a noi tutti oggi di passare dalle parole ai fatti".