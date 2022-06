Commercio, dalla Regione in arrivo 3,6 milioni di euro per rilanciare i mercati del territorio

Riqualificare e rilanciare i mercati del Lazio, valorizzando la loro vocazione sociale e rimettendoli al centro della vita delle comunità cittadine. E' questo lo scopo di un nuovo bando regionale che destina 3.600.000 euro ai comuni e ai municipi di Roma.

Nel 2021 sono stati già finanziati 23 progetti, così la giunta Zingaretti ha deciso di intervenire nuovamente a sostegno delle attività commerciali su aree pubbliche. La finalizzazione dei progetti dev'essere quella di riqualificare i mercati, mettere a norma le strutture, prevedere interventi di innovazione tecnologica, creare e organizzare aree comuni a disposizione degli utenti e promuovere le strutture sul territorio.

Per ogni progetto, i comuni e ogni municipio capitolino potranno ricevere fino a 200.000 euro, fino al 100% dell'investimento ammissibile. Le domande potranno essere presentate entro le 24 del 30 settembre 2022.

"I mercati sono un momento di socialità molto importante della vita delle nostre comunità - commenta Paolo Orneli, assessore regionale allo sviluppo economico, al commercio e all'artigianato - , per questo destiniamo ulteriori risorse destinate alla loro riqualificazione e alla loro innovazione. Questo secondo bando si aggiunge ad altre iniziative, come le reti d'impresa, la cui presentazione delle domande è stata prorogata al 4 agosto, grazie alle quali vogliamo sostenere una parte produttiva fondamentale della nostra regione e progettare la ripartenza economica e sociale dei territori".

"Stanziamo 3,6 milioni di euro per mercati più belli e innovativi - aggiunge il presidente Nicola Zingaretti -, per riqualificare le piazze e le aree pubbliche di Comuni e Municipi dove sorgono momenti di aggregazione e realtà economiche che vanno valorizzati. Diamo nuova vita ai nostri mercati per ricostruire un tessuto socio-economico messo a dura prova dagli ultimi eventi".