Rocca compra il Teatro Eliseo. Dalla Regione Lazio 24 milioni per Barbareschi

Il 25 novembre l'annuncio, ieri i fatti. Con un emendamento al bilancio la Regione Lazio è pronta a stanziare 24 milioni per l'acquisto del teatro Eliseo. Il palcoscenico di via Nazionale è chiuso da marzo 2020. Nel 2018 Luca Barbareschi, già direttore artistico della storica sala, ne divenne il proprietario, poi la messa in vendita nel 2022 attraverso una agenzia immobiliare al prezzo di 24 milioni di euro.

L'emendamento alla manovra economica è a firma dell'assessore al Bilancio Giancarlo Righini. Si tratta di un accordo di "valorizzazione culturale tra la Regione Lazio e il ministero della Cultura per il restauro la rifunzionalizzazione, la valorizzazione e il ripristino della funzione pubblica". Il 25 novembre Rocca dichiarava al convegno di Noi Moderati: "Nel prossimo bilancio verranno stanziati fondi per l’acquisto del Teatro Eliseo. Vogliamo rilanciare la cultura a Roma e dare nuova vita, non solo a un teatro storico ma anche a via Nazionale".

Il "blitz" da 24 milioni fa insorgere le opposizioni. In una nota congiunta i consiglieri regionali Pd Mario Ciarla, Emanuela Droghei, Massimiliano Valeriani, il consigliere di Italia Viva Luciano Nobili e il consigliere di Avs Claudio Marotta dichiarano: "È semplicemente incredibile l'emendamento arrivato oggi dalla giunta Rocca che stanzia 24 milioni di euro per l'acquisto del Teatro Eliseo. Non solo perché arriva dopo settimane di discussione con la maggioranza per la quale sembrava impossibile reperire risorse per incrementare il fondo taglia tasse a vantaggio di cittadini e imprese e poi saltano fuori dal cilindro 24 milioni per acquisire un singolo teatro di proprietà di un privato che lo ha portato alla chiusura?".

Quindi le altre domande: "Per quale motivo la Regione Lazio dovrebbe comprare un singolo teatro senza preoccuparsi di rafforzare la rete dei teatri di cintura della capitale che portano la cultura nelle periferie ne' dei piccoli teatri comunali che soffrono, ancor di più dalla pandemia in poi?

E perché allora non intervenire sul Valle, sul Globe, su altri teatri chiusi? E poi perché farlo con un blitz annunciando l'acquisto allo stesso prezzo a cui Barbareschi lo ha messo in vendita sul sito di un'agenzia immobiliare: non proprio una grande trattativa. E infine con quale progetto culturale?

Mistero".

L'annuncio quindi di una dura opposizione: "Diremo 'no' con forza alla politica dei favori per chiedere a gran voce politiche culturali alla portata di tutti".