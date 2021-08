Più fondi per ambiente e servizi: la Regione approva una manovra da 77 milioni

Via libera della Pisana per il collegato alla legge di stabilità e per le previsioni di bilancio 2021-2023. Vincenzi (PD): “Lavori andati avanti nonostante attacco hacker”

Contrasto alla violenza di genere, sviluppo delle smart cities e riduzione dell’inquinamento atmosferico. Sono questi alcuni degli ambiti che potranno beneficiare dei fondi messi a disposizione dalla Regione, con l’approvazione del collegato alla legge di stabilità e dell’assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023.

Una misura da 77 milioni

"Il collegato è un provvedimento importante, che vale circa 77 milioni di euro - ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Marco Vincenzi - I lavori del Consiglio regionale sono andati avanti nonostante l'attacco hacker che ha colpito il sistema informatico della Regione” ha ribadito Vincenzi che per questo ha ringraziato i consiglio “di aver lavorato senza sosta”.

Politiche giovanili e fondo Willy Monteiro

Le risorse economiche a disposizione serviranno anche per sviluppare un programma triennale, con servizi e strutture a disposizione delle politiche giovanili. E’ inoltre prevista la costituzione di un albo regionale delle realtà impegnate nel contrasto alla violenza di genere ed è stato istituito anche un premio regionale dedicato Willy Monteiro Duarte, destinato agli studenti delle scuole superiori.

Fondi per la sanità e per la giornata delle "marocchinate"

I fondi ora a disposizione grazie all’approvazione del collegato alla legge di stabilità, consentono di potenziare l’assistenza sanitaria, grazie ad un finanziamento di 15 milioni di euro per la costituzione dell’Azienda ospedaliero – universitaria Policlinico Tor Vergata. Con le risorse della Regione sarà anche creato un fondo per sostenere i comuni per implementare modelli di smart cities nei comuni e per l’istituzione di una giornata regionale, prevista per il 17 maggio, in cui si ricorderanno le “marocchinate”, i tragici episodi di violenza verificatisi in particolare delle province di Frosinone e Latina nella seconda guerra mondiale.

I contributi per l'ambiente

I fondi del collegato vanno anche per ridurre l’inquinamento atmosferico causato dai combustibili fossili e per la promozione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile. Una scelta, quest’ultima, presa per favorire la transizione ecologia attraverso la massimizzazione dell’autoconsumo, dell’immagazzinamento e dello scambio di energia rinnovabile.

Il via libera della Pisana, ha sottolineato Daniele Leodori l vicepresidente del Consiglio regionale, rappresenta "un sì importante che ci permette di varare misure a favore dell'occupazione, del welfare, dei giovani e per l'ambiente, con una particolare attenzione alle donne vittime di violenza e alle ludopatie. La legge che abbiamo approvato è stata il frutto di un lavoro complesso e ragionato portato avanti dalla maggioranza e dalle opposizioni” ha commentato Daniele Leodori, il vicepresidente del Consiglio regionale.

L'innovazione negli enti locali

“Grazie all'approvazione nel Collegato al Bilancio di quattro articoli da me fortemente voluti la nostra Regione avvia un importante percorso di innovazione, di supporto agli enti locali e di rilancio del turismo nei nostri territori - ha commentato l’assessora al Turismo ed agli Enti Locali Valentina Corrado - I comuni devono essere il fulcro dell'innovazione green e tecnologica. Da questa consapevolezza nasce l'istituzione di un fondo per lo sviluppo delle cosiddette smart cities, le aree urbane in cui, grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'innovazione tecnologica, si migliorano i servizi, la mobilità, la sicurezza, la sanità e la gestione di acqua e rifiuti”.

Le bocciature

Di segno opposto le considerazioni del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. "Anche quest'anno la maggioranza Zingaretti ha presentato un Collegato di Bilancio che si contraddistingue per ridondanza legislativa, spese sbagliate e inutili - hanno commentato i consiglieri di FdI - Una pioggia di contributi risibili che non incideranno sulle criticità, concessi solo a fini propagandistici con l'avallo degli ex moralizzatori M5Stelle”.

Non tutti i pentastellati hanno però sostenuto il provvedimento. “Ho espresso il mio voto contrario alla legge concernente le ‘Disposizioni collegate alla Legge di stabilità regionale 2021 e modificazioni di leggi regionali’ - ha fatto sapere la consigliera M5s Francesca De Vito - E' una legge prettamente politica che comunque non ha affrontato temi fondamentali come la semplificazione o dato un reale sostegno al turismo. Tanto meno considero logica la partecipazione alle Fondazioni, sulle quali il Movimento 5 Stelle ha sempre avuto una visione contraria. Quest’anno, almeno - ha rimarcato Francesca De Vito - non devo assistere a banali stratagemmi per evitare di votare contro il collegato della Giunta Zingaretti da parte di colleghi del Movimento appare chiaro dove volevano arrivare, sedendo oggi tra gli scranni riservati agli assessori senza avere ricevuto, per questo, l’avallo dagli iscritti al M5S”.