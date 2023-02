Regionali, l'escluso Nobili chiede il riconteggio: in 41 sezioni sono "scomparse" le preferenze

Trentatré preferenze. Sono quelle che dividono Luciano Nobili da un posto nel nuovo consiglio regionale. L'ex deputato di Italia Viva, fedelissimo di Matteo Renzi, è stato staccato di 32 voti da Perluca Dionisi, ex Udc, candidato in quota Azione alle ultime elezioni regionali. Con una preferenza in più, dunque, Nobili sarebbe dentro. Per questo, come prevedibile, l'esponente di Iv ha smosso mari e monti e in questi giorni ha fatto presentare istanza per il controllo approfondito dei verbali.

I dubbi di Nobili sul risultato delle elezioni regionali

Già dalle prime ore successive alla fine degli scrutini, infatti, qualcosa non tornava allo staff di Nobili, che venerdì 10 febbraio aveva chiuso la campagna elettorale con Renzi: "Ci sono seggi dai quali non sono uscite preferenze - fa sapere Nobili a RomaToday - ma non solo per me, proprio per nessuno. Gli elettori non hanno espresso nomi per nessun partito". Abbastanza strano, effettivamente. Quello che probabilmente è successo in quei 41 seggi è che non siano stati riportati i voti di preferenza nel verbale finale.

Il capitolino Casino pressa l'ufficio centrale: "Controllate questi seggi"

Per questo motivo dal 15 febbraio è iniziato il "pressing" nei confronti dell'ufficio elettorale centrale. A condurre le operazioni è il consigliere capitolino Valerio Casini, colui che in campagna elettorale ha accompagnato quotidianamente e sostenuto Nobili. Nell'istanza in cui si chiede di "attuare tutte le procedure necessarie" vengono elencati esattamente 41 seggi dai quali non risultano espresse preferenze. In sostanza i rappresentanti di lista sono tornati con le loro schede vuote, bianche. Per questo, non solo il Terzo Polo e nello specifico Luciano Nobili, ma anche altre liste hanno chiesto di ricontrollare i verbali e le schede sulle quali vengono riportati i voti.

A Nobili mancherebbero almeno 50 preferenze su Roma

"Io a Roma ho preso, in media, tra l'1.6 e l'1.7 preferenze a seggio - spiega Nobili - quindi se consideriamo quei seggi 'sospetti', parliamo di oltre cinquanta preferenze che dovrebbero spuntare fuori ed essermi assegnate". Secondo l'ex deputato le preferenze mancanti potrebbero essere molte di più, oltre il doppio. Questi sono calcoli spannometrici, ovviamente, ma se dovessero tradursi in un effettivo reperimento delle preferenze, significherebbe che Luciano Nobili si ritroverebbe davanti a Pierluca Dionisi. Che, dal canto suo, a quel punto potrebbe chiedere le stesse identiche verifiche e fare ricorso. E' ancora lunga e il verdetto finale e definitivo potrebbe arrivare solo tra un anno. "Quello che voglio è che la volontà degli elettori venga rispettata - specifica Nobili - e che le preferenze siano assegnate a tutti coloro che le hanno effettivamente ottenute, a prescindere da chi venga eletto o meno".