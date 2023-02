Regionali, sorpasso Nobili: l’ex deputato entra in consiglio. Renzi “cancella” Calenda

Pierluca Dionisi ha festeggiato troppo presto. L'ex Udc, figlio d'arte, ricercatore 43enne attualmente impiegato nella direzione comunicazione del ministero della Salute, è stato sorpassato dal turborenziano Luciano Nobili e da secondo degli eletti e diventato il primo di coloro che non ce l'hanno fatta: non sarà lui ad entrare in consiglio regionale.

Nobili, ex deputato, coordinatore di Italia Viva nel Lazio, in base ai conteggi pubblicati dal Viminale (sul portale dedicato allo spoglio, Eligendo) era finito dietro di 32 preferenze dopo gli scrutini del 13 febbraio. Le elezioni regionali che hanno sancito il trionfo di Francesco Rocca su Alessio D'Amato e di Fratelli d'Italia sul Pd, almeno inizialmente, non gli erano state favorevoli. L'ex dem, romano (e romanista), si è messo di punta e ha chiesto un controllo approfondito di verbali e schede. Qualcosa, infatti, non tornava.

"Ci sono 41 seggi nei quali nessuna lista ha ricevuto voti di preferenza" spiegava lo stesso Nobili a RomaToday. Non solo il Terzo Polo, ma anche FdI, M5S, la Civica Rocca e altri hanno sollecitato l'ufficio elettorale centrale affinchè si andasse oltre i verbali e si riprendessero in mano le tabelle nelle quali gli scrutatori riportano i singoli voti una volta scrutinate le schede passate per le urne. Il lavoro, come prevedibile, è durato poco meno di una settimana e nella giornata del 21 febbraio sono arrivati numeri (quasi) ufficiali.

Il fedelissimo di Matteo Renzi, alla fine, ha recuperato 139 preferenze "perdute", mentre il diretto concorrente Pierluca Dionisi solamente 76. Una differenza di 63 voti che è stata decisiva e ha rimesso avanti l'esponente di Italia Viva di 31 preferenze, praticamente quelle che aveva inizialmente di vantaggio Dionisi. Un finale "thriller" per i due, che a meno di clamorosi - e ulteriori - colpi di scena sancisce non solo l'ingresso di Luciano Nobili in consiglio regionale come membro dell'opposizione, ma anche una vittoria 2 a 0 di Matteo Renzi su Carlo Calenda. Azione non avrà nessuno dei suoi in Regione, mentre Italia Vive ne avrà due cioè Marietta Tidei e Luciano Nobili. A meno che il Tar, tribunale al quale (probabilmente) si rivolgerà Dionisi, non deciderà di ribaltare nuovamente le sorti di questa corsa all'ultima preferenza. Ma se ne parlerà nel 2024.