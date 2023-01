Elezioni regionali, i nomi dei candidati di "Quattro polo per l'Italia"

Per la tornata elettorale del 12 e 13 febbraio è in corsa, per la presidenza della regione Lazio, anche Fabrizio Pignalberi. A suo sostegno, è stata depositata la lista del “Quattro polo per l'Italia”. Per Roma e Città Metropolitana ne fanno parte trentadue candidati, di seguito elencati:

Martino Claudio

Terrei Graziella

Necci Veronica

Massa Mauro detto Piedone

Riccetti Michela

Germano Marchitti

Belli Catia

Antinori Stefano

Cassioli Maria Letizia

Mazzocchi Alex

Masucci Simona

Monti Nicola

Ciangola Luigi

Sartorelli Pierpaolo

Puggioni Eleonora

Fusco Daniele detto Orani Aladino

Di Lorenzis Consuelo

Rogora Fabrizio

Raffagnato Samantha

Perna Roberta

Salvatori Aurora

Caputo Andrea

Gatta Martina

Furfaro Rocco

Lisi Vanessa

Tizzanini Gianni

Villa Sara

Verrelli Sonia

Formenti Maura

Proietti Mauro

Novelli Miranda