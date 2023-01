Elezioni regionali, i nomi dei candidati di "Pignalberi presidente"

Per la tornata elettorale del 12 e 13 febbraio è in corsa, per la presidenza della regione Lazio, anche Fabrizio Pignalberi. A suo sostegno, è stata depositata la lista civica a nome del candiadto “Pignalberi presidente”. Per Roma e Città Metropolitana ne fanno parte trentadue candidati, di seguito elencati:

De Camminada Simone

Mariana Rossana

Casiero Domenico

Sarra Ilaria

Cerra Giuseppe

Panella Sabina

Bellone Luigi

De Angelis Moira

Iannucci Marco

Aversa Jessica

Spagnoli Mauro

Usai Vanessa

Papini Roberto

Chenal Monica detta Pirozzi

Arimondi Nando

Mescalchin Emanuela

Leone Francesco detto Leone

Bonelli Eleonora

Pinton Fabrizio

Venti Clarissa

Giorgilli Mauro

Calvano Lorena

Loiacono Fabrizio

Ceraglia Samanta

Caldaro Daniele

Neccia Siria

Madonna Raffaele detto gladiatore

Carusone Antonietta

Campoli Giovanni

Turiaco Emanuele detta Brugnoletti

Ludovisi Luca

Giuliani Simona