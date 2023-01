Elezioni regionali, i nomi dei candidati del PCI

Per la tornata elettorale del 12 e 13 febbraio è in corsa, per la presidenza della regione Lazio, anche Sonia Pecorilli. A suo sostegno è stata depositata la lista del “Partito comunista italiano”, il PCI. Per Roma e Città Metropolitana ne fanno parte trentadue candidati, di seguito elencati:

Addario Lucia

Addario Manuela

Albanese Maria

Barletta Sofia detta Sonia

Borzi Assunta

Ceccano Carla

Cirillo Cristina

Cristofalo Patrizia

Del Canuto Donatella

Enderle Melissa

Ferri Diana

Gallella Anna Maria

Nardini Elisabetta

Nera Ilenia

Sensoni Loredana

Turco Francesca

Baccarini Daniele

Bacchi Alessio

Bertuccelli Marco

Bocchino Roberto

Casubolo Nicola

Ciabatta Fornari Alessandro

Cecconi Luca

Ferri Aulo Marco

Forciniti Giuseppe

Fortunato Alberto

Giannese Fabrizio

Pallini Roberto

Patta Gabriele

Santinelli Sergio

Tocco Pietro

Volante Massimo