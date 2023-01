Elezioni regionali, i candidati della lista civica Francesco Rocca

Per la tornata elettorale del 12 e 13 febbraio Francesco Rocca punta su sei liste per l’elezione alla presidenza della regione Lazio. Quella che porta il suo nome, la lista civica Francesco Rocca, è composta da trentadue candidati per Roma e Provincia. Sono i seguenti:

Abatecola Claudia

Biancucci Francesco

Brozzi Mario

Brugia Mario

Brugnoli Alessio

CAnte Edoardo

Cardillo Giampiero

Casini Carolina

Ciacciulli Giovanna

Cimmino Salvatore

Crea Mario Luciano

De Ceglia Nunzia

De Luca Bitonti Adriana

Di Nicola Giovanni detto Gianni

Di Russo Civita detto Civita

Eleuteri Stefano

Gaspari Achille

Gatti Francesca

Giannotti Fiorella

Heller Giorgio

Lei Lorenza

Masino Floriana

Mastrolillo Francesca

Melpignano Giuseppe

Rasi Francesca

Reboa Romolo

Romano Spica Vincenzo detto Spica

Rosciano Roberta Dorotea

Sacconi Gianpaolo

Scarabello Alessandra

Scibetta Maria Beatrice detta Scibbetta detta Beatrice

Tiburzia Daniela