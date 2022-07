Il centrodestra attacca Zingaretti: "Rottamare alleanza con il M5s è schiaffo ai cittadini del Lazio"

Per Nicola Zingaretti l'alleanza con il M5s non è più pensabile. "Abbiamo fatto insieme un bel percorso ma non ci sono, in questo momento, le condizioni per allearci perché verrebbe meno la credibilità di una proposta politica a questo punto". Il riferimento, come spiegato a RomaToday da fonti qualificate della Regione, è alle politiche, non alle regionali, dove invece l'alleanza dovrebbe - almeno per il momento - reggere. Il tema però presta facilmente il fianco agli attacchi del centrodestra, che già parlano di "rottamazione del modello Lazio".



"Fa un po' di tenerezza la nuova versione dura e pura del presidente Zingaretti che per lisciare il pelo alla linea del segretario Letta rottama quella disastrosa esperienza chiamata modello Lazio" tuona la consigliera di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo. "Siamo abituati ai vuoti di memoria di Zingaretti, ma queste sue affermazioni sulla "credibilità" suonano come l'ennesimo schiaffo ai cittadini del Lazio, che hanno dovuto subire in tutti questi anni politiche dettate da un mix di demagogia e opportunismo".

Altri attacchi sempre tra i meloniani arrivano dalla consigliera Laura Corrotti e riguardano le tempistiche del voto in Regione in relazione alla candidatura di Zingaretti al Senato. Il governatore ha confermato che in caso di sua candidatura in parlamento (data ormai per scontata) si dimetterà dopo le elezioni, e che di conseguenza si andrà a votare a gennaio, 90 giorni dopo. "Zingaretti smascherato - attacca Corrotti - non mollerà la poltrona di governatore del Lazio prima di essere eletto in Parlamento. Continuerà a prendere in giro i cittadini del Lazio fino all’ultimo".