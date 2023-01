D'Amato strizza l'occhio agli elettori Cinquestelle: "M5S in giunta? Perché no"

Non c'è spazio per un'alleanza in extremis, ma una certa apertura al M5S ad un eventuale ingresso in giunta qualora il Pd vincesse le elezioni regionali. Alessio D'Amato, assessore alla sanità uscente e candidato del centrosinistra, presentando il programma della coalizione torna a parlare degli ex alleati.

Niente alleanza last-minute ma D'Amato apre al M5S in giunta

Recentemente aveva tentato un approccio con Donatella Bianchi, la giornalista ambientalista candidata da Giuseppe Conte alla presidenza della Regione Lazio: "Un ticket con lei vice sarebbe gradito", disse a La7 D'Amato. Respinto al mittente il giorno dopo in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. Adesso, mentre illustra i punti cardine del suo programma, l'assessore uscente strizza l'occhio agli elettori pentastellati facendo capire che l'esperienza del campo largo si può replicare dopo il 12 e 13 febbraio.

"Non vedo elementi di ostilità"

"Abbiamo in giunta adesso il M5S - ha detto - quindi non vedo elementi di ostilità". D'altronde le cose sono andate bene per un anno e mezzo e il risultato delle urne potrebbe richiedere una visione ben più ampia di quella che è stata attualmente messa in campo. D'Amato però non si fa più illusioni su possibili alleanze last minute: "Dobbiamo rendere conto agli elettori - dice - non è che si possono fare tante parti in commedia".

Una strategia per tentare l'elettorato Cinquestelle

Certo è che l'elettorato di Giuseppe Conte non è proprio unanimemente contento della rottura tra i due partiti e l'apertura di D'Amato potrebbe essere stata studiata per tentare i meno rigidi, i seguaci meno acritici dell'avvocato pugliese: votare D'Amato per dare più possibilità al centrosinistra di vincere e puntare a vedere un paio di assessori nella squadra di governo. Machiavellico, forse. Di sicuro la strada per Pd&Co. è in salita: l'ultimo sondaggio Swg per La7 a livello nazionale riporta un 14,7% per il Pd, terzo partito dietro FdI e M5S.

"Trasporto locale a tariffa zero per under 25"

Nel frattempo, presentando il suo programma, D'Amato ha puntato molto sui giovani: "Uno dei primi atti che proporrò da presidente - ha scritto anche in un post Facebook - è quello di rendere gratuito il trasporto locale per gli studenti under 25. Adotteremo il modello della 'tariffa zero', per fare in modo che i giovani possano spostarsi liberamente nelle città e tra le province della nostra regione".