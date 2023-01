Bianchi stuzzica D'Amato: "Accordo dopo voto? Perché no. Può fare il mio vice"

Non è chiaro se sia diventato un "gioco" tra le parti, un modo per stuzzicarsi senza voler però fare seriamente un passo concreto. Sta di fatto che Donatella Bianchi e Alessio D'Amato, quasi ogni giorno, si propongono reciprocamente di fare l'una il vice dell'altro. Stavolta, dopo aver definito "non credibile" il ticket elettorale con l'esponente Pd, è l'ex conduttrice di "Linea Blu" a lanciare l'amo all'assessore uscente.

Donatella Bianchi non esclude un accordo con D'Amato

L'occasione è stata quella dell'incontro con i candidati organizzato da Confcommercio Roma, in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Interpellata su un possibile accordo post-voto, la giornalista Rai ed ex presidente del Wwf Italia ha lasciato uno spiraglio aperto: "Non escludo nulla - ha dichiarato - se ci troveremo nel merito degli obiettivi".

"No a nuovi impianti e riduzione di quelli esistenti"

Obiettivi che, per la coalizione Cinquestelle-Coordinamento 2050 è quello di non realizzare il termovalorizzatore, innanzitutto. "In Lombardia sono state fatte scelte molto chiare e precise - ha ribadito Bianchi - cioè no a nuovi impianti, riduzione progressiva di quelli esistenti e impegni e investimenti certi sullo sviluppo e l'implementazione del sistema della raccolta differenziata".

"Proporrò vicepresidenza a D'Amato"

Bianchi non ha "pregiudiziali" nei confronti di "nessuno". Ma la base di partenza fondamentale è "trovarsi su questo (i rifiuti e gli impianti, ndr) e su tanti altri punti che in questo momento ci vedono distanti". E infine la frecciata: "Magari proporrò una vicepresidenza a D'Amato".