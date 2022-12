Sinistra ecologista lancia l'appello alle forze progressiste: "Per vincere restiamo uniti”

“Mobilitiamoci fino all'ultimo per restare uniti. Non dividiamo le nostre strade, perché divisi consegniamo la Regione alla destra”. È questo l’appello che i leader di Sinistra civica ecologista hanno lanciato al Partito democratico e al Movimento Cinque Stelle dal palco dello SpinTime Labs nella serata di sabato. All’appuntamento, tra gli altri, l’eurodeputato Massimiliano Smeriglio e il minisindaco di Garbatella, Amedeo Ciaccheri.

I cittadini del Lazio, dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, andranno alle urne il prossimo 12 febbraio per eleggere il nuovo governo della Regione. E in attesa che la campagna elettorale delle forze politiche in campo entri nel vivo, continuano gli appelli all’unità nel centrosinistra che appoggerà la candidatura di Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità. Se da un lato Giuseppe Conte ha detto ‘no’ al campo largo, chiarendo la posizione del suo partito alla presentazione del libro di Goffredo Bettini, dall’altro ci sono gli appelli ‘a non consegnare la regione alle destre’. Tra gli ultimi, quello della consigliera Marta Bonafoni che al nostro giornale aveva commentato: “Dobbiamo tentare ogni modo di tenere tutto il centrosinistra intorno alla medesima forza”.

Sabato sera, allo SpinTime, è stata la volta di Sinistra civica ecologista di lanciare un appello all’unità. Davanti a centinaia di persone, i leader del partito – tra gli altri Amedeo Ciaccheri e Massimiliano Smeriglio – hanno spiegato: “Dall'evento lanciamo un appello rivolto a tutte le forze politiche, sociali e civiche del campo progressista. Un appello rivolto ai leader nazionali, ma anche alle donne e agli uomini impegnati già oggi nella maggioranza guidata fino a pochi giorni fa da Nicola Zingaretti”.

E ancora: “L'appello è rivolto in particolare alle forze maggiori: Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Discutiamo di tutti gli aspetti programmatici e troviamo un punto di sintesi, perché la coalizione si costruiscono tra diversi. E dove non troviamo la sintesi, diamo la parola ai cittadini, investiamo sulla partecipazione popolare. Proviamoci fino all'ultimo minuto disponibile. Non farlo sarebbe un errore imperdonabile” si legge sulla pagina Instagram del partito.