Il termovalorizzatore non ferma l'alleanza M5s-Pd. Alle regionali si va verso la conferma del "campo largo"

I volti del "campo largo" c'erano tutti. Da Nicola Zingaretti per i democratici a Roberta Lombardi per il M5s all'assessore capitolino Andrea Catarci, esponente di spicco di Sinistra civica ecologista tra gli organizzatori che da una sala del Pigneto hanno lanciato la rete rossoverde "Alternativa Comune". Un nuovo progetto politico che subito si fa fotografia dell'alleanza di centrosinistra pronta, salvo sorprese, a correrà alle elezioni regionali del 2023, bissando l'esperimento vivo in Regione da oltre un anno. Il termovalorizzatore annunciato dal sindaco Gualtieri - al netto delle divisioni interne agli stessi grillini - non sembra per il momento mettere i bastoni fra le ruote all'alleanza che già governa la Pisana.

"Il campo è quello che si è visto qui. La sinistra, l'ecologismo, il partito democratico, il Movimento 5 stelle" ha commentato l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio, da sempre vicino all'estrema sinistra romana che alla Garbatella ha il suo quartier generale. Una rete che "dal livello cittadino si struttura fin d'ora in ambito regionale - commenta l'assessore Catarci - sollecitando le esperienze affini per guadagnare presto una dimensione nazionale, municipalista, pacifista, ecologista, legata a femminismi e movimenti sociali".

I volti del "campo largo"

Tra i presenti Angelo Bonelli, Amedeo Ciaccheri, Michela Cicculli, Emily Clancy, Damiano Coletta, Jasmine Cristallo Nicola Fratoianni. E ancora Roberta Lombardi, Alessandro Luparelli, Claudia Pratelli, Elly Schlein, Massimiliano Smeriglio, Aboubakar Soumahoro, Serena Spinelli, Luigi Vacana, Massimo Zedda e, appunto, Nicola Zingaretti.

L'alleanza e gli "obiettivi comuni"

È l'ex segretario del Pd a parlare di "campo largo che lavori per realizzare obiettivi comuni". "Unire la transizione ecologica, la digitalizzazione, all'inclusione sociale vorrà dire fare delle scelte" ha detto. "Quindi serve riorganizzare una parte di Italia affinché, ripeto, lo sviluppo sia sostenibile dal punto di vista sociale ambientale e offra opportunità". E ancora: "Questa deve essere la base del campo largo e questo deve essere il terreno del confronto, chi ci sta a realizzare questi obiettivi quindi che una rete come questa prenda corpo lo ritengo un fatto positivo". Parole simili arrivano dall'assessora alla Transizione ecologica Roberta Lombardi.

"Sono doppiamente felice di intervenire a questo evento sia come esponente del Movimento 5 stelle che come membro del governo regionale del Lazio che proprio sui temi ambientali sta sperimentando buona parte della propria alleanza programmatica". L'assessora non fa riferimento esplicito al termovalorizzatore, ma accenna al dialogo in corso con il sindaco di Roma per vagliare possibili alternative. Un dialogo che con ogni probabilità non porterà alla cancellazione del progetto annunciato da Gualtieri, ma non per questo - come trapela da entrambe le parti - metterà a repentaglio l'alleanza.

"Credo che, pur nel rispetto della propria identità, il dialogo con altre forze politiche non possa basarsi solo e soltanto su una comunione di intenti ma credo che invece il dialogo debba essere attivato in maniera mirata su un'agenda di temi specifici" ha detto Lombardi. "Questo è per me un approccio fondamentale per trovare una convergenza basata sulla concretezza, attraverso un programma fatto di azioni e obiettivi precisi. Un programma che dia a tutte le forze politiche del campo largo la possibilità di contribuire in maniera fattiva". D'altronde lo aveva già accennato giorni fa durante una conferenza stampa sulle comunità energetiche: "Non competeremo alle primarie, ma ci siederemo al tavolo della coalizione".

Calenda e Italia Viva

In tutto questo, la porta sembra chiusa, per il "campo largo" a renziani e calendiani. "Io penso che ci sia bisogno anche di un polo moderato. Poi ecco, non sarei troppo generoso. Nel senso: questo è il campo repubblicano che mi immagino ma senza un ulteriore trasformismo". ha detto Smeriglio. Calenda e Renzi "sono parte di una storia - ha sottolineato l'eurodeputato - Renzi non è stato il mio segretario ma lo è stato di tante persone che stanno all'interno del Pd. E Calenda è comunque una risorsa del campo progressista". E proprio i calendiani sosterranno la candidatura di Alessio D'Amato, l'assessore regionale alla Sanità protagonista della lotta al covid-19, che ha già annunciato la sua partecipazione alle primarie per la scelta del candidato di centrosinistra. Con lui il vice presidente della Regione Lazio, disponibile a scendere in campo.