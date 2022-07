Lo strappo M5S-Pd (per ora) è solo nazionale. In Regione i grillini lavorano per l'alleanza

L'alleanza in Regione Lazio dovrebbe, o vorrebbe, reggere. A due giorni dalle dimissioni di Mario Draghi, con lo strappo più o meno definitivo tra PD e M5S a palazzo Chigi, alla Pisana i temi sono due: quando si vota e se sarà possibile o no ripetere l'esperimento di alleanza con i pentastellati. Le dinamiche nazionali delle prossime ore saranno fondamentali per definire la direzione che prenderà l'accordo regionale. Al momento il segretario Enrico Letta ha parlato di un rapporto che "difficilmente sarà ricomposto", guardando piuttosto per nuove alleanze alle forze centriste che si riconoscono nell'agenda Draghi (Italia Viva, Azione e il partito di Di Maio) e che però, si sa, non vogliono sentir parlare di M5S.

In Regione invece, almeno a oggi, proprio i grillini chiedono la "pace", rendendosi disponibili con i democratici ad andare avanti senza troppi scossoni. Del resto, fa notare qualcuno, nemmeno l'annuncio di un termovalorizzatore a Roma, in barba al piano rifiuti regionale, ha fatto saltare la squadra. "Il progetto progressista del Lazio esiste già" ha detto all'Ansa l'assessora alla Transizione ecologica Roberta Lombardi. Che a meno che le regole grilline - da sempre ballerine - non vengano ulteriormente modificate, non potrà ricandidarsi in Regione, né tentare la corsa al parlamento. "Resto a disposizione sia a livello del Movimento 5 stelle sia per la Regione" aveva detto tempo fa. E al momento sembra impegnata a traghettare il patto regionale fuori dal guado nazionale.

A suggellare l'alleanza poi la candidatura in Regione, a oggi data quasi - quasi - per certa da più fonti che RomaToday ha potuto consultare, del vice di Zingaretti, Daniele Leodori, da sempre il volto del dialogo con il M5S. Difficile trovare il tempo per organizzare le primarie (questione che da settimane stava facendo litigare le varie correnti del Partito Democratico). In questo modo però salterebbe anche la candidatura di Alessio D'Amato, e con lui la presenza di Azione (che sostiene D'Amato) nel campo largo regionale. Tutti equilibri che si definiranno nelle prossime settimane, specie alla luce delle tempistiche reali delle urne. Due gli scenari, data per scontata la candidatura di Zingaretti in parlamento.

Due scenari, due date per il voto regionale

Il primo prevede le dimissioni del governatore una volta ufficializzata la discesa in campo. A quel punto dovranno trascorrere 90 giorni per le elezioni. Tre mesi che rendono impossibile la concomitanza con il voto regionale. Il secondo scenario, possibile a rigor di legge, è quello di dimissioni a elezione avvenuta, quindi a ottobre, con il voto 90 giorni dopo. I due scenari aprono una forbice di possibile voto, ricadente tra metà novembre (nel caso di primo scenario) e fine gennaio metà febbraio (in caso di secondo scenario).