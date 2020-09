Referendum, a Roma vince (ma non stravince) il sì. Successo del no in 2 municipi

La sindaca Virginia Raggi esulta: "Abbiamo vinto. Abbiamo vinto noi cittadini. Ci vuole tempo ma, se si lavora con passione, ogni traguardo può essere raggiunto. La voce delle periferie di Roma, quella che in passato nessuno ha mai ascoltato, si è fatta sentire chiara e forte: vogliamo il cambiamento". Dopo una campagna elettorale silente, la prima cittadina rivendica il risultato elettorale. Anche a Roma ha vinto il sì: 60,08% contro il 39,92% del no. Un dato che, numeri alla mano, è al di sotto della media nazionale di nove punti (69,64% la percentuale del sì).

Qualcuno parla di effetto Raggi, altri sottolineano l'assenza di altre tornate elettorali come in altre regioni. L'affluenza si è fermata al 44,23% contro il 53,8%. I municipi dove si è votato di più sono stati il primo, il secondo e l'ottavo. Votanti sotto il 40% nel VI municipio dove ha votato solo il 38,56% degli aventi diritto. Alta affluenza che regala un successo al no, vincente in I e II municipio rispettivamente con il 56% e 57%. Unico territorio in cui il sì è sopra la media è il VI, quello con minore affluenza: qui il sì ha trionfato con il 73,22%.

In generale il sì vince meglio in periferia, con i dati del VI, IV e del X con le percentuali più alte. VI municipio che vince il derby delle roccaforti grilline con il X.

Di seguito i dati municipio per municipio.