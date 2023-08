"Reddito di dignità": 500 euro al mese per chi resta senza Rdc, la proposta in Regione

Gli effetti sociali della decadenza del reddito di cittadinanza entrata in vigore dal 1° agosto per 170.000 famiglie in Italia e per circa 15.000 nel Lazio (12.000 a Roma) potrebbero essere mitigati con un "reddito di dignità". E' quanto contenuto in una proposta di legge firmata da Eleonora Mattia, consigliera Pd in Regione.

Un reddito di dignità da 500 euro al mese

Il "reddito di dignità", come pensato dalla vicepresidente della commissione enti locali alla Pisana, prevede un assegno da 500 euro al mese per chi dal 1° agosto è restato, dopo il laconico sms di Inps, senza sussidio. Ma ci sono delle condizioni, principalmente tre: essere residenti nel Lazio (ovviamente), avere un ISEE massimo di 9.360 euro e sottoscrivere un patto di inclusione sociale che mette in relazione il beneficiario e il servizio sociale di riferimento.

Mattia (Pd): "30 milioni di euro per raggiungere subito 5mila famiglie"

“Il reddito di dignità - spiega Eleonora Mattia del Pd, firmataria della proposta di legge - prevede lo stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2023-2025 e, già dal primo anno di applicazione, potrà raggiungere con le risorse regionali 5.000 nuclei familiari tra quelli che perdono il reddito di cittadinanza adesso e fino a 20.000 nuclei con l’utilizzo delle risorse del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) già avviato dalla precedente giunta Zingaretti e finanziato dal Pnrr”.

"Convocare sindaci, sindacati e associazioni"

Inoltre, la consigliera dem ha scritto alla commissione affari costituzionali e statutari ed enti locali di audire sindaci, sindacati e associazioni "affinché con questo provvedimento - scrive Mattia - si avvii un percorso di confronto con i Comuni, attori della società civile e tutte le forze politiche con l’obiettivo di costruire un ‘reddito di dignità partecipato’. L’urgenza di un reddito di dignità partecipato è data dai numeri: il Lazio infatti, dove peraltro l’attuale Governo regionale ha appena annunciato di non riuscire a rifinanziare il fondo ‘taglia-tasse’ attivo fino allo scorso anno, è la terza regione in Italia per percettori di reddito di cittadinanza, e Roma è la seconda città in Italia per percettori di reddito di cittadinanza”.