Reddito di cittadinanza, dalla Regione ai municipi il Pd tenta l'assalto alla destra

La battaglia per il ripristino del reddito di cittadinanza, levato dal governo per adesso a 169.000 famiglie, sta unendo tutte le forze di centrosinistra e progressiste. E sicuramente sta facendo muovere il Pd, che di queste forze è la più grande per rappresentanza e iscritti, con una strategia unica a ogni livello. Infatti, mentre la segreteria nazionale Elly Schlein attacca la premier Giorgia Meloni ("ha reso più poveri i poveri", ha detto), nel Lazio e a Roma gli amministratori si muovono per pressare la giunta regionale e convincere il presidente Francesco Rocca a porre in essere azioni sostitutive a tutela dei nuclei più fragili.

L'interrogazione Pd al presidente del Lazio Rocca

La prima a muoversi è stata la consigliera Pd alla Pisana, Emanuela Droghei. Lo aveva annunciato sabato 29 luglio in un tweet, adesso ha presentato un'interrogazione al presidente. "Lo stop al reddito lascia decine di migliaia di famiglie del Lazio nell'incertezza economica - ha detto - scaricando, inoltre, sui Comuni la responsabilità di stare al loro fianco. Una scelta ingiusta che, ancora una volta, contribuisce ad accrescere le diseguaglianze sociali in costante aumento nel nostro Paese". L'interrogazione depositata ha lo scopo di chiedere quali azioni la giunta intenda intraprendere "per implementare i fondi per contrastare la povertà, potenziare i servizi sociali - continua - attivandosi con il Governo per ottenere extra fondi".

Lo stesso atto ripreso in Campidoglio e nei 15 municipi

L'atto è stato ripreso, sotto forma di mozione articolo 58, dalle colleghe capitoline Valeria Baglio (capogruppo) e Svetlana Celli (presidente dell'assemblea). Nel testo, le due esponenti della maggioranza di centrosinistra in aula Giulio Cesare ricordano che la decisione del governo coinvolgerà circa 60.000 persone nella Capitale e che la sospensione del sussidio va a braccetto con lo stop al fondo per il contributo all'affitto, il cui ultimo bando è stato pubblicato nel 2023 e che il governo ha deciso di non rifinanziare.

La beffa per i più poveri all'Aurelio

Anche in tutti i municipi, le forze politiche di maggioranza (nel caso del VI, quelle di minoranza) hanno ripreso il testo della mozione capitolina e dell'interrogazione regionale e nelle prossime sedute utili dei rispettivi parlamentini presenterano gli atti facendoli votare. Facile immaginare che in VI, dove al governo c'è Fratelli d'Italia, la mozione verrà respinta. Ma è dall'Aurelio, XIII municipio, che arriva una questione davvero singolare e indicativa del momento di confusione che stanno vivendo gli uffici dei servizi sociali e le famiglie.

"Le riforme non si fanno sulla pelle delle persone"

Come racconta l'assessora locale alle politiche sociali, Arianna Quarta, tra gli inizi di maggio e la fine di giugno gli uffici hanno svolto circa 300 colloqui con altrettanti aspiranti percettori di reddito: "Con il decreto legge 48 del 4 maggio - spiega l'amministratrice Pd - l'articolo 13 comma 5 disponeva la decadenza dal beneficio del reddito di cittadinanza a far data dal 1° luglio qualora una persona non fosse a carico di cura da parte dei servizi sociali. Per essere in carico bisognava fare un colloquio personalizzato preliminare. Ne abbiamo fatti 300, con un grande lavoro di squadra. Nonostante ciò, in questi giorni a molte di queste famiglie è arrivato l'sms di Inps. Ovviamente ci hanno chiamati in centinaia, tutti dispetati". Nel territorio dell'Aurelio, secondo i numeri forniti dal municipio, attualmente sono 1.250 i nuclei che ad oggi hanno percepito il reddito di cittadinanza: "Non si rifanno riforme sulla pelle delle persone - conclude Quarta, citando il presidente dell'ordine degli assistenti sociali, Gianmario Gazzi -. Sono preoccupata dell'impatto di questa gestione sciatta e dismumana":