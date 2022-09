Il Campidoglio approva (dopo 10 anni) i piani di recupero per due insediamenti abusivi

Fino a ieri ancora considerati insediamenti abusivi, da oggi diventano "piani di recupero" per uscire dal limbo urbanistico. Colli della Valentina e Fosso San Giuliano (via Polense) con due delibere di giunta approvate l'8 settembre vengono sbloccati. I due toponimi saranno regolarizzati definitivamente con la realizzazione di una serie di opere e servizi finora mancanti.

Cosa sono i toponimi

I toponimi sono definiti "nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare". Nati in maniera disordinata nelle zone più periferiche della città, lontane dal Gra, avrebbero dovuto essere raggiunte dai servizi già molti anni fa, come successo per quei toponimi inseriti nel primo piano del 1962 e nel secondo del 1983. Nel 1997 la "variante delle certezze", che includeva 71 toponimi riportati nel piano regolatore generale del 2008, sono in gran parte ancora rimasti su carta. Parliamo, in totale, di una superficie di circa 1.900 ettari.

L'insediamento ex abusivo sulla via Polense

Fosso dell'Osa - Via Polense km 18 è il piano esecutivo numero 8.03, ricade nel municipio VI in prossimità di via Prenestina, non lontano da Colle del Sole. Si estende per quasi 22 ettari. Adottato dall'assemblea capitolina con la deliberazione 54 del 6 dicembre 2012, per 10 anni era rimasto in un cassetto.

L'insediamento ex abusivo tra Collatina e Prenestina

Tra la via Collatina e la via Prenestina, nello stesso municipio, insiste il nucleo ex abusivo Colli della Valentina, piano esecutivo numero 8.01. Si estende per circa 15 ettari. Adottato con deliberazione numero 28 del 10 aprile 2013, è stato approvato anche dalla giunta regionale il 2 marzo 2018, ma solo adesso viene sbloccato anche dal Campidoglio.

Verranno investiti 25 milioni di euro

Nel complesso i due piani interessano 3.000 residenti e come fa sapere l'assessorato all'urbanistica di Roma Capitale, le opere previste sono fogne, strade, parcheggi, scuole, parchi e aree per mercati. Cinque i milioni stanziati per Colli della Valentina, quasi 20 milioni per Fosso San Giuliano.

"C'era la completa paralisi. Riavvieremo anche gli altri piani"

“Al nostro insediamento ci siamo trovati di fronte alla completa paralisi di tutti i procedimenti che riguardavano le periferie - commenta l'assessore Maurizio Veloccia -. Uno dei nostri sforzi principali è stato pertanto quello di riavviare prima di tutto piani fermi in alcuni casi da oltre 10 anni, per permettere lo sblocco di interventi attesi da migliaia di cittadini. Oggi riattiviamo due toponimi e diamo il via al percorso che porterà alla realizzazione di importantissime opere pubbliche in alcune zone periferiche. Stiamo poi lavorando affinché anche gli altri piani di recupero siano riavviati in tempi brevi sanando le problematiche di natura idrogeologica o ambientale che hanno impedito la conclusione degli iter amministrativi, in modo da garantire finalmente a tutti i residenti in quelle periferie i servizi e le opere che attendono da tanto tempo”.