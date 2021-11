14enne picchiata a Ostia, Meloni "Niente spazio per chi non rispetta la nostra cultura", Salvini "Fanatici islamici? No, grazie"

La notizia della 14enne bengalese picchiata perché si rifiutava di indossare il burqa non ha solo scosso gli animi di Ostia, città in cui risiede la ragazzina, ma ha sollevato polemiche anche tra i leader politici.

La prima a “postare” è stata la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che su Facebook parla di una vicenda indegna “che vede coinvolta una ragazzina bengalese, picchiata ed umiliata dai familiari perché contraria ad indossare il burqa. E questo è solo uno dei tantissimi casi che, quotidianamente, riguarda giovani maltrattati dai genitori in virtù dei dettami fondamentalisti. È inaccettabile: nel nostro Paese non c’è spazio per chi non è in grado di rispettare la nostra cultura e civiltà. La mia solidarietà alla giovane, ora fortunatamente ospite di una struttura protetta”.

Per quanto riguarda la Lega, anche il leader Matteo Salvini si è unito alla solidarietà verso la 14enne di Ostia: “La mia vicinanza alla ragazza e il mio “grazie” per aver avuto il coraggio di denunciare la violenza ai Carabinieri - scrive su Facebook Salvini -. Sono troppe le donne che ancora ad oggi rimangono in silenzio per paura, a loro dico: “Fatelo!”. Ps. Al fratello dalle "maniere civili" ricordo che in Italia per i fanatici islamici spazio non ce n’è”.

Per la Lega sono arrivate le dichiarazioni anche della deputata Benedetta Fiori, la quale afferma che “è necessario rivedere le politiche per l'integrazione che si sono dimostrate fallimentari e investire in una maggiore sicurezza. Non vogliamo mai più assistere a casi come quello della povera Saman - continua la deputata -. Un allarme sociale al quale dobbiamo rispondere subito con fermezza”; ma anche quelle dell’eurodeputata Isabella Tovaglieri che invita l’Ue a riflettere sui diritti delle donne: “Purtroppo c'è ancora chi è convinto che il velo sia una scelta di libertà, come ha recentemente tentato di affermare il Consiglio d'Europa con una vergognosa campagna di comunicazione, con il sostegno sconcertante dell'Ue. Solo chi affronta la realtà con miopia e buonismo non si accorge di simboli che rappresentano la sottomissione femminile. Il caso di Ostia, o la terribile vicenda di Saman Abbas, lo confermano in modo drammatico”.

La giovane, ora, è momentaneamente accolta in una casa famiglia, mentre la madre e il fratello della 14enne sono stati denunciati per maltrattamenti familiari e lesioni personali.