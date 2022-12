Roma da vergogna: fa il record nazionale di reati per lo smaltimento di rifiuti

Il Lazio fa un passo in avanti, la provincia di Roma parecchi indietro. E’ questo in sintesi la conclusione cui si arriva leggendo il rapporto Ecomafia 2022 di Legambiente. Il dossier, appena presentato, è realizzato con tutte le forze dell’ordine e passa in rassegna i reati ambientali accertati nel 2021.

La performance regionale

Partendo dal fattore “positivo”, quello regionale, il rapporto ha fatto registrare un lieve miglioramento del Lazio che per numero di reati ambientali, 2567 quelli del 2021, è passato dal 4° al 5° posto. Resta però pesantissima la performance relativa allo smaltimento illecito dei rifiuti, con il Lazio che si piazza al secondo posto. Stesso risultato per i reati contro la fauna. Pesa, nel conteggio complessivo, anche il numero di illeciti legati agli abusi edilizi, per cui il lazio è al quinto posto in Italia. Non è comunque un piazzamento lusinghiero visto che arriva dopo le dopo le 4 regioni a tradizionale presenza mafiosa. Ma segna un miglioramento rispetto al 2021 (era quarta). Nella nostra regione si sono registrati l’8,4% dei reati complessivi, 2.250 denunce, 48 arresti, 929 sequestri, 4.444 illeciti amministrativi e 4.250 sanzioni amministrative.

La peggiore provincia d'Italia

Il 2022 è però anche l’anno che assegna, per la prima volta, la maglia nera alla città metropolitana di Roma. E’ la peggior provincia italiana per numero di reati totali e prima per reati di smaltimento illecito dei rifiuti e reati contro la fauna. Il peso maggiore è dato dagli illeciti nel ciclo dei rifiuti che nel Lazio sono stati 767, portando la regione al secondo posto per questi reati e Roma con 430 è la peggior provincia italiana. Maglia nera per la città metropolitana anche per i reati contro gli animali: sono stati 452 in un anno. E questo segna un peggioramento rispetto al recente passato, visto che nel 2021 le cose, pur non andando bene, avevano consegnato Roma in terza posizione. Sempre tra le peggiori, quindi, ma non la peggiore in assoluto.

Un primato da contrastare

“Nel Lazio i reati ambientali di smaltimento illecito dei rifiuti, abusivismo edilizio, aggressioni alla fauna e furti di opere d’arte, sono leggermente diminuiti ma c’è un chiarissimo e allarmante peggioramento nella provincia di Roma, divenuta per la prima volta la peggiore in assoluto sia nella classifica generale, sia in quella legata al solo ciclo dei rifiuti” ha commentato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio.

“Il contrasto agli illeciti ambientali, tra le politiche di tutela e salvaguardia del territorio, non può che essere prioritario per chi amministra il territorio: nel complesso dei reati della Regione c’è una diminuzione positiva ma bisogna fare molto di più evidentemente e soprattutto nell’area romana, dove questi nuovi numeri, relativi al 2021, raccontano un declino del territorio, marchiato indissolubilmente da discariche abusive, rifiuti abbandonati e un ciclo di smaltimento dove, proprio in mancanza di impianti industriali adeguati e giuste politiche nella Capitale, si sono lasciate alle ecomafie intere praterie, dove agire indisturbate e con devastanti conseguenze”.