Rastrellamento del Quadraro, a 79 anni di distanza: “Roma non dimentica”

Sono trascorsi 79 anni da uno degli episodi più drammatici che abbiano riguardato la storia di Roma nel secolo scorso. C’è una targa, nel quartiere che fu il cosiddetto “nido di vespe” che è stata apposta nel 2001 a largo dei Quintili, “in ricordo perenne” vi si legge “con la speranza che tutto questo non possa più accadere”.

Roma non dimentica

“Oggi ricordiamo il tragico rastrellamento del Quadraro del 17 aprile 1944 ad opera delle truppe nazifasciste” ha commentato il sindaco che, nella mattinata, si è presentato con i presidenti del municipio VII e V ed il presidente del consiglio regionale Antonello Aurigemma, a deporre una corona davanti la statua dedicata alle vittime. Per il primo cittadino, quella che oggi ricorre, è “una delle pagine più tristi e buie della storia della nostra città. Roma non dimentica e coltiva la memoria che rende più forte e coesa la nostra comunità”.

Settecento deportati

“Il 17 aprile del 1944 con l'operazione Balena, le truppe militari tedesche rastrellarono il Quadraro, arrestando circa 2000 persone di cui quasi 700 finirono in campi di concentramento trasformandoli in quelli che furono definiti "gli schiavi di Hiltler” ha ricordato il minisindaco Mauro Caliste. Furono infatti oltre 750 le persone, tra i 15 ed i 55 anni, che furono catturate ed ammassate negli studi di cinecittà prima di essere inviate nel campo di lavoro di Fossoli. Destinazione che solo pochissimi di loro riuscirono ad evitare, tentando con successo la fuga dal convoglio diretto al campo.

La Resistenza sopravvive nella Memoria

“L'operazione mirava a fiaccare la Resistenza proprio nel quartiere dove era più numerosa e organizzata. Ma la Resistenza vive ancora, nella memoria, negli atti, nelle cerimonie, nei comportamenti di tutti i giorni. In passato, così come oggi, la Resistenza non si piega e il compito di noi tutti – ha concluso il minisindaco del municipio V - è tramandare e ricordare. Sempre”.

Una pagina dolorosa

“Oggi abbiamo avuto il privilegio, che suscita sempre una grande emozione e commozione, di ascoltare la testimonianza di Vanda Prosperi, che all'epoca era una bambina di 7 anni, alla quale le truppe tedesche portarono via il padre, che subì il destino di tutti gli uomini della borgata - ha raccontato il presidente del municipio VII Francesco Laddaga - E' importante continuare a raccontare queste vicende, che partono da una dimensione locale,da un quartiere che è stato fondamentale per la resistenza romana, ed arrivano ad avere un valore di scala nazionale. Continueremo a lavorare affinchè questa pagina, così identitaria e dolorosa per il nostro territorio - ha aggiunto Laddaga - non sia mai dimenticata. E per essere all'altezza di un quartiere che dal 2004 è medaglia d'oro al merito, abbiamo organizzato con tante realtà del territorio, una settimana di eventi”. Culmineranno con il corteo previsto per sabato 22 aprile.