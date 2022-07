Roma Capitale del cemento. Tutti i dati del rapporto Ispra

Con una media di 19 ettari al giorno, il valore più alto negli ultimi dieci anni e una velocità che supera i 2 metri quadrati al secondo, il consumo di suolo in Italia torna a crescere e nel 2021 sfiora i 70 chilometri quadrati di nuove coperture artificiali in un solo anno. Il cemento ricopre ormai 21.500 chilometri quadrati di suolo nazionale, dei quali 5.400 - un territorio grande quanto la Liguria - riguardano i soli edifici che rappresentano il 25% dell'intero suolo consumato. In tutto questo Roma è capitale (anche) del cemento, con il risultato peggiore rispetto a tutti gli altri comuni d'Italia.

Roma maglia nera

È il consumo di suolo fotografato dal rapporto Ispra 2022 che, nsieme alla cartografia satellitare di tutto il territorio e alle banche dati disponibili per ogni comune italiano, fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione della copertura del suolo a livello nazionale, comunale e provinciale. Dicevamo che a Roma risultano i peggiori dati d'Italia, confermando una tendenza già consolidata nell'ultimo periodo. In 12 mesi la Capitale ha perso altri 95 ettari di suolo, per un totale consumato di 30mila 294 ettari, il 23,56% del totale. Mentre Venezia (+24 ettari relativi alla terraferma), Milano (+19), Napoli (+18), Perugia (+13), e L'Aquila (+12) sono i comuni capoluogo di regione con i maggiori aumenti.

Il dato regionale

Per quanto riguarda i dati regionali, nel Lazio si registrano invece i valori più bassi di consumo pro capite, 55 metri quadrati per abitante, seguono Liguria con 60 metri quadrati e Campania con 65. Il Veneto è invece la Regione che ha la maggior superficie di edifici rispetto al numero di abitanti (147 metri quadrati per abitante), seguita da Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Piemonte, tutte con valori superiori ai 110 metri quadrati per abitante.