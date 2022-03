Rapporto acqua 2022: le bollette idriche del Lazio tra le più care d'Italia

Nella giornata in cui si celebra, a livello mondiale, l’acqua, CittadinanAttiva ha pubblicato il report annuale sul servizio idrico.

Il rapporto, realizzato nell’ambito del progetto "RE-USER: usa meglio, consuma meno" e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, raffronta molti dati. Nella comparazione tra regioni il Lazio spicca, in negativo, per due aspetti. La cifra spesa per la bolletta dell’acqua e le perdite idriche.

Le bollette dell'acqua

Per quanto riguarda le bollette, nel territorio regionale Frosinone fa registrare la peggiore performance peggiore a livello nazionale. Nel capoluogo ciociaro la spesa per famiglia è di 847 euro, contro i 162 di Milano, il capoluogo più virtuoso. Roma invece, con i suoi 411 euro l’anno, si attesta ad una posizione intermedia. A livello regionale però la bolletta idrica pagata da una famiglia laziale è particolarmente alta: sono 544 gli euro spesi nel 2021, con un aumento del 2,3% rispetto al 2020. E’ un risultato da podio, visto che solo i residenti Toscana e l’Umbria riescono a pagare di più degli abitanti del Lazio.

Per risparmiare sulla bolletta, la prima cosa che si potrebbe fare e su cui CittadinanzAttiva ha ragionale, è modificando i consumi. “Con un uso più consapevole e razionale di acqua, che abbiamo quantizzato in 150mc invece di 192mc l’anno – ha fatto sapere la Onlus autrice del report – una famiglia laziale risparmierebbe 137€ l’anno”.

Le perdite idriche

Altro aspetto che emerge dal rapporto annuale è quello che riguarda le perdite idriche. Sono calcolate per l’anno 2020 su dati Istat-GMa2021 ed emerge che, a livello nazionale, la perdita media calcolata nei capoluoghi di provincia è del 36,2% dell’acqua immessa. Le differenze sono notevoli a seconda delle aree geografiche ma, anche in questo caso, il Lazio si segnala in negativo. Nella regione la percentuale media di perdite è del 50,7%. Non più quindi da podio, visto che in questo caso ci sono quattro regioni con risultati peggiori (Basilicata, Molise, Abruzzo e Campania) ma sicuramente è una performance, in negativo, che va sottolineata. Va però anche evidenziato che, in questo dato, Roma ne esce bene: nella Capitale infatti le perdite idriche registrate sono del 33%, sotto la media nazionale.